Io Canto Senior, vincitore e pagelle: Saba De Rossi in trionfo

Il pubblico sovrano incorona Saba De Rossi nella prima puntata di Io Canto Senior. Dunque, il vincitore è una donna dotata di un timbro pazzesco, capace di staccare in classifica Anna Paola Andreini, altra concorrente di grandissima caratura. In cima alle nostre pagelle ci sono loro, rispettivamente con un 9 ed un 9-. Due voci straordinarie, che hanno lasciato di sasso pubblico e giuria. Ma nelle quasi tre ore di Io Canto Senior si sono alternati sul palco tantissimi talenti che hanno lasciato il segno e che meritano il giusto spazio nelle pagelle post puntata.

Allora come non citare Gabriele Paolucci, che ha rotto il ghiaccio splendidamente con Bella senz’anima e che Scotti ha definito come “il Cocciante dei tempi migliori”. Voto 9. Si è fatto onore anche Pino Minio, con una standing ovation forse inaspettata. Ci è piaciuto, senza dubbio, ma non è scattato l’effetto wow: giudizio comunque positivo, con un 7,5.

Io Canto Senior, le pagelle della prima puntata: Saba De Rossi e Anna Paola Andreini di un altro livello

La prima puntata di Io Canto Senior ha prodotto anche due eliminati, Michela Ricoveri e Rosanna Cestaro. Il pubblico forse è stato un po’ troppo severo nei loro confronti, ma d’altra parte le regole del gioco sono chiare. In giuria non tutti hanno gradito il verdetto, ma per Rosanna e Michela resta comunque il piacere di aver fatto una bella esperienza su un palcoscenico importante come Canale 5: voto 7 ad entrambe.

E poi, in ordine sparso, ma sbirciando alla classifica finale ritroviamo Caterina Arena (voto 7,5), il già citato Pino Minio, Emiliano Curioni (voto 8), Angelo Aliani (voto 8), la super Anna Paola Andreini e la vincitrice della puntata Saba De Rossi.

