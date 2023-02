Gabriella Golia “In carriera ho sbagliato tutto”/ “Berlusconi per avermi comprò…”

Gabriella Golia è stata una delle annunciatrici più famose durante i tempi d’oro della tv fra gli anni ’80 e ’90. Volto noto di Mediaset, oggi, 63 anni, vive una vita completamente diversa rispetto a quel magico periodo. L’ultimo annucio arrivò il 21 dicembre del 2002, dopo di che lasciò Italia 1 a seguito di 20 anni di onorato servizio. Venne scelta da Silvio Berlusconi in persona: “Cominciò a vedermi – ha raccontato la stessa Gabriella Golia parlando con Repubblica riferendosi al Cavaliere e al periodo in cui lavorava come annunciatrice per Antenna Nord – sono stata una delle prime che entrava tutti i giorni nelle case. C’erano gli striscioni sui tram con la scritta ‘Ci vediamo stasera’ con la mia faccia. Silvio Berlusconi cominciò a chiamarmi, entusiasta, spiegandomi tutto quello che stava facendo”.

E ancora: “Non sapevo chi fosse all’epoca. Continuava a insistere: ‘Vieni a lavorare da noi’. Ma da lui esisteva una che faceva il mio lavoro, il mio timore era che, dopo aver accettato, mi facessero scomparire. Lasciare il certo per l’incerto non era da me. Dove lavoravo stavo benissimo. Non ho rischiato, non ho scelto i soldi, ho preferito la sicurezza. E poi c’era Lillo Tombolini, un grande direttore che adoravo”. Alla fine però Berlusconi la convinse: “Certo, alla fine mi sono ritrovata con lui quando ha comprato tutto. Da lì è nata la famosa battuta: ‘La Golia non veniva, ma Berlusconi ha comprato la televisione per averla’”.

GABRIELLA GOLIA: “FORSE SONO STATA MAL GUIDATA…”

Gabriella Golia ammette che avrebbe voluto proseguire a lavorare nel mondo del piccolo schermo: “Sì, mi sarebbe piaciuto fare anche altro. Forse sono stata mal guidata, forse avrei potuto sfruttare di più questa popolarità per fare altre cose in televisione”. Il collega di Repubblica domanda quindi se l’ex annunciatrice pensa di aver sbagliato qualcosa e lei replica: “Ho sbagliato tutto. No no, è così. Verso i 30 anni, quando ho fatto le sitcom, avrei dovuto iscrivermi a una scuola di recitazione, mi sarebbe tanto piaciuto frequentare la Paolo Grassi, lavorando non si può. Ho seguito un progetto di sei mesi, abbiamo portato in scena lo spettacolo ed è finita lì: non so che cavolo avessi in testa”.

Ma oggi farebbe un reality show? “Non mi interessano. L’unico che farei, ma è un talent, non un reality, è Ballando con le stelle perché mi piace ballare. Ho seguito corsi per passione, sogno una scuola di danza alla Shall we dance?, sa la commedia con Richard Gere e Jennifer Lopez? Anche Emanuela (Folliero, ndr) vorrebbe iscriversi. Mi ha detto che ha visto un cartello in centro, proveremo a telefonare”. In chiusura di intervista Gabriella Golia ha raccontato: “Sono serena. Forse avrei potuto fare di più, al momento giusto forse non ho saputo decidere, impegnarmi come dovevo, scegliere. Forse non ho avuto accanto la guida giusta. La verità è che chi ha lavorato in tv sa che poi quella lucetta rossa ti manca. Credo sia inevitabile”.











