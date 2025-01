Gabriella Golia è tra le protagoniste della nuova puntata di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta che racconta le storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo attraverso le loro scelte tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra gli ospiti della puntata di sabato 25 gennaio 2025 c’è anche Gabriella Golia, conduttrice ed annunciatrice televisiva lontana da diversi anni dalla tv. Un’adolescenza segnata da una grandissima passione per Raffaella Carrà: “quando finivano le sue trasmissioni, piangevo”, la Golia ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza di Miss Teenager. Dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato. “mi hanno chiamato e nel 1975 ho vinto”.

Nino e Antonella, chi sono i genitori di Paola Di Benedetto/ "La mia famiglia c'è sempre stata"

La svolta decisiva, dopo alcuni anni trascorsi come annunciatrice televisiva in una rete locale Antenna Nord, arriva grazie a Silvio Berlusconi: “mi chiamò per due anni, tentando di convincermi”. In quell’occasione però la Golia gli disse di no, ma qualche anno dopo si è ritrovata ugualmente nella sua tv dopo un’esperienza in Rai come valletta di Raimondo Vianello.

Antonello Venditti, ex marito Simona Izzo/ Il periodo buio dopo la separazione: "Pensai al suicidio"

Gabriella Golia oggi: “le ragazzine mi dicono ancora ‘Volevo essere come te'”

La consacrazione di Gabriella Golia arriva proprio nelle reti di Silvio Berlusconi e in particolare con Italia 1 dove è stata voce e volto per 20 anni. Sono anni di grande successo e non mancano i paragoni con Fiorella Pierobon e Emanuela Folliero con cui è grande amica anche se non si vedono da un pò di tempo. Dal ruolo di annunciatrice poi diventa attrice per la sit-com Vicini di casa con Teo Teocoli e Gene Gnocchi, ma è il suo look a dettare moda tra le ragazzine di quegli anni. “Ancora oggi incontro le ragazzine di allora che mi dicono: “Volevo essere come te”” – ha raccontato la Golia che ha confessato anche – “Tony Hadley degli Spandau Ballet ci ha provato con me”.

Simona Izzo/ Depressione bipolare, confessione choc: "Sono stata infelice, metà vita passata a letto"

Dopo 20 anni Italia 1 decide di terminare con le annunciatrici tv e così la sua carriera si ferma. “La scelta coincise con la mia maternità” – ha raccontato la Golia rimasta poi fuori dalla tv per tantissimo tempo. Oggi non nasconde il desiderio di tornarci: “ho fatto un provino con Milly Carlucci per Ballando con le Stelle, ma non sono stata scelta”. Infine sul ritorno in tv ha ammesso: ” mi piacerebbe tornare, la televisione è come una droga!”.