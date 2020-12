GABRIELLA LABATE, MOGLIE RAF/ “All’inizio mi stava antipatico, sembrava un tipo…”

La coppia composta da Raf e Gabriella Labate è una delle più belle (oltre che giustamente longeve) del mondo dello spettacolo. Il cantante e l’ex showgirl sono legati da oltre vent’anni, vale a dire dal loro primo incontro avvenuto a Saint Vincent cui seguì il matrimonio precisamente nel 1996. Dalla loro unione sono nati due figli, Bianca e Samuele, anche loro – come mamma Gabriella – spesso al centro delle attenzioni dei media. D’altra parte, la famiglia Riefoli è una famiglia di vip in piena regola: anche la Labate, negli anni Novanta, ha avuto un discreto successo in tv e in particolare all’interno del celebre Bagaglino, che – nello stesso periodo – ha portato alla ribalta personaggi del calibro di Valeria Marini e Pamela Prati. Tra le altre esperienze televisive, si annovera soprattutto la conduzione di Scherzi a parte insieme a Gene Gnocchi e Teo Teocoli.

La storia d’amore di Raf e Gabriella Labate

Nello spiegare ‘come’ lei e Raf si siano innamorati, Gabriella Labate racconta: “Ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi”, si legge nella sua intervista del 2016 a Vanity Fair. “Mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera”.

Gabriella Labate racconta la sua vita al fianco di Raf

Ancora a proposito della loro relazione, in un post su Instagram, Gabriella Labate precisa: “Domande frequenti: qual è il vostro segreto?”. Risposta: “Non essercelo mai chiesto. Noi, un’ora e per sempre”. Ne aveva già parlato qualche tempo fa: “Il nostro segreto è non avere segreti. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto”. In questi anni al fianco di Raf, Gabriella è diventata direttrice artistica e coreografa di una scuola di danza, ha scritto diversi brani per il marito e pubblicato un libro dal titolo La gonna bruciata (Historica Edizioni). Sui social network non mancano mai foto di loro due abbracciati, a dimostrazione di come l’amore e il rispetto siano possibili anche in un rapporto tra due persone costantemente al centro dei riflettori. A dire il vero, però, Raf e Gabriella hanno sempre cercato, per quanto possibile, di proteggersi e proteggere i loro figli dal grande occhio spesso indiscreto di fotografi e cameramen, e – tutto sommato – la loro è stata una scelta vincente. Ad oggi, i due conducono un’esistenza piuttosto ordinaria: “Lo studio di Raffaele è in casa, io lo chiamo il bunker”, fa sapere ancora lei. “Per il resto la nostra è una vita normale”.



