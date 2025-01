Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti, il popolare conduttore televisivo di tantissimi programmi di successo. Per lo Zio Gerry l’incontro con Gabriele Perino è stato importante, visto che con lei è tornato a credere all’amore. Il conduttore, infatti, dopo il divorzio dalla prima moglie Patrizia Grosso ha sofferto davvero tanto al punto da rivelare dalla pagine del settimanale Oggi: “il fallimento della mia prima famiglia è stato un dolore durato anni”. Dall’amore con la prima moglie è nato anche il solo ed unico figlio Edoardo a cui è legatissimo da cui si è dovuto separare per ovvi motivi, ma quella separazione ha lasciato un segno indelebile nella sua vita.

“Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo” – ha dichiarato Gerry Scotti dalle pagine di Oggi, anche se nel tempo i due sono riusciti a costruire un rapporto profondo ed oggi sono legatissimi e molto uniti. Proprio il figlio è stato determinante nell’incontro con la compagna Gabriella.

Gerry Scotti sulla compagna Gabriella Perino: “donna di grande carattere”

Una bella famiglia allargata quella formata da Gerry Scotti e la compagna Gabriella Perino. “Mio figlio Edoardo, la mia compagna Gabriella e i suoi figli, mi hanno riportato ai bisogni reali e quotidiani” – ha rivelato il popolare conduttore televisivo. La paternità è stata sicuramente una delle cose più improntati della sua vita che gli ha permesso anche di tenere i piedi ben saldati al suolo. Accanto a lui da anni oramai c’è Gabriella con cui è fidanzato dal 2004. Ma chi è la compagna?

Classe 1965, Gabriella non fa parte del mondo della televisione né tantomeno del mondo dello spettacolo visto che è un architetto. E’ una donna molto discreta e riservata di cui ha parlato lo stesso Gerry in diverse occasioni rivelando: “è una donna di grande carattere e mi aiuta negli aspetti pratici della vita”. Non solo, proprio il conduttore ha sottolineato come la donna gli sia stata sempre vicino nonostante il clamore mediatico e la luce dei riflettori. I due non sono sposati e non hanno mai pensato di farlo anche se lo zio Gerry non escluda la possibilità: “non ne stiamo parlando, però mai dire mai”.