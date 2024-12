Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti: felici insieme dal 2011

Dal 2011, Gerry Scotti è felicemente fidanzato con Gabriella Perino, la sua compagna, con la quale ha ritrovato il sorriso dopo aver vissuto un periodo tutt’altro che semplice. Per tanti anni il conduttore è stato sposato con Patrizia Grosso, sua moglie, dalla quale ha avuto il figlio Edoardo. I due hanno però divorziato per via di un nuovo rapporto cominciato dalla donna: per anni, Gerry si è vergognato del fatto che la donna lo avesse lasciato per un altro e ha faticato ad elaborare l’accaduto, finendo in un vertice doloroso dal quale ha faticato ad uscire.

Nel 2011, poi, ha conosciuto Gabriella Perino, architetto che l’ha fatto innamorare di lei. Solamente anni dopo il primo incontro hanno cominciato a frequentarsi ed è scoppiato l’amore, che ha portato felicità e serenità nella vita di Gerry Scotti. I due non si sono mai sposati: non hanno infatti ritenuto necessario mettere la firma davanti alla Legge, essendo già molto sicuri del loro amore, nato per caso. I figli, infatti, andavano a scuola insieme. Gabriella ha infatti due ragazzi: anche loro sono entrati a far parte della loro famiglia allargata, che da oltre dieci anni è felice insieme.

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti: “Donna di grande carattere”

Parlando della compagna, Gabriella Perino, Gerry Scotti ha sempre speso parole dolcissime: “Gabriella è una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita e mi è stata accanto nonostante la luce dei riflettori”. Il loro è un rapporto maturo, dunque fatto di rispetto e aiuto reciproco, ma anche di amore, che li lega e non ha di certo bisogno di una formalizzazione davanti alla Legge. Insieme, infatti, sono felici più che mai e hanno intenzione di passare anche i prossimi anni nel calore della loro famiglia allargata.