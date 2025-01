È sempre stata una delle attrici più amate della fiction italiana: Gabriella Pession è tornata in grande stile recitando ne Il Conte di Montecristo che ha avuto un grande successo presso il pubblico di Rai1. Lei ha recitato nel ruolo di Hermine Danglars che le ha dato grande soddisfazione. Ma come ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’attrice la notorietà a volte non è sempre una cosa buona e giusta perché “mi ha tolto la lucidità di capire dove mi trovassi”.

Gabriella Pession ha continuato col dire che dire dei no nel suo mondo professionale fa sempre paura perché non si sa mai cosa può succedere: il telefono può non squillare per un bel po’. Eppure lei ha sempre avuto la testa sulle spalle e non ha mai dato per scontato alcun tipo di lavoro che ha sempre fatto con passione determinazione. “Adoro il mio pubblico” ha dichiarato l’attrice.

Gabriella Pession racconta la difficoltà di dirsi ‘Brava!’

Non è mai facile per un’attrice dirsi brava, e non lo è per Gabriella Pession nonostante tutti gli anni di carriera alle spalle. Ancora oggi è difficile anche se sta iniziando a farlo “con grande fatica” e un giorno, mentre guadava suo figlio giocare a tennis, gli ha comunicato l’importanza di sapersi dire bravo. Adesso sta vivendo gli anni più belli e le soddisfazioni stanno arrivando giorno dopo giorno anche dal punto di vista professionale.

Gabriella Pession, che ha recitato ne Il Conte di Montecristo andata in onda su Rai1, con la regia del premio Oscar Bille August, ha speso delle bella parole ricordando la regista Lina Wertmüller, che odiava la pigrizia intellettuale, oltre all’emozione di incontrare un gigante della recitazione Anthony Hopkins. Ma non si può vivere solo di lavoro ed ecco che nella sua vita sentimentale rappresenta un punto fermo il marito, l’attore irlandese Richard Flood. Ora è tornata a vivere in Italia, ma durante un periodo della sua vita ha vissuto a Los Angeles, piagata dagli incendi.