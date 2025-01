Gabriella Pession, chi è e carriera: l’incontro con Lina Wertmuller

Si apre una nuova settimana e, con essa, torna in onda il consueto appuntamento pomeridiano con La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi troviamo Gabriella Pession, attualmente impegnata nella nuova miniserie Rai Il conte di Montecristo, ma la sua carriera è lunga e affonda le radici alla fine degli anni ’90. Nata nel 1977 negli Stati Uniti d’America da genitori di origini italiane, cresce in terra americana fino a 7 anni per poi trasferirsi con la famiglia in Italia.

Da giovanissima si appassiona di pattinaggio di figura praticandolo a livello agonistico, pur dovendo interrompere la sua carriera sportiva a causa di un infortunio. Dopo una breve esperienza da modella, si avvicina al mondo della recitazione debuttando al cinema nel 1997 nel film Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, dal quale viene anche diretta ne Il pesce innamorato (1999). Uno dei suoi più importanti incontri, però, è quello con Lina Wertmuller, che la scelse tra numerose aspiranti attrici per il ruolo di Carolina D’Asburgo nel film Ferdinando e Carolina del 1999.

Gabriella Pession tra film al cinema e fiction televisive

“Lei mi diede un ruolo da protagonista tra centinaia di ragazze, avevo 18 anni… E’ stata un genio del cinema mondiale, una grande maestra; aveva carisma, energia, a me manca tantissimo”: così Gabriella Pession ha parlato di Lina Wertmuller in un’intervista a La volta buona del dicembre 2023, ricordando come fu selezionata per il ruolo che le regalò la grande fama nazionale. L’attrice ha poi proseguito l’esperienza al cinema con altri celebri film, come L’amore è eterno finché dura di Carlo Verdone del 2004, ma anche Oggi sposi di Luca Lucini e Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina.

Importante anche l’esperienza da attrice in televisione, dove ha recitato in fiction e miniserie di successo come Giornalisti, Don Matteo, Orgoglio, Il capitano, Capri e La porta rossa; inoltre, sempre sul piccolo schermo, ha avuto l’occasione di calcare il prestigioso palco dell’Ariston nel 2009, quando affiancò Paolo Bonolis alla conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo di quell’anno.