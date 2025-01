La splendida Gabriella Pession da qualche anno è sposata con Richard Flood, attore irlandese conosciuto per proprio grazie al lavoro comune. Flood, marito di Gabriella Pession, è conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo del dottor Cormac Hayes in Grey’s Anatoly e quello di James McKay in Red Rock e ancora Tommy McConnel in Crossing Lines. Ruoli che lo hanno reso molto popolare e conosciuto davanti al grande pubblico.

Con Gabriella Pession, Richard Flood si è incontrato per la prima volta nel 2012: i due hanno condiviso un’esperienza sul set di Crossing Lines e da quel momento non si sono più lasciati. Il fidanzamento ufficiale è arrivato nel 2014 e nello stesso anno è nato il loro primo e unico figlio, Giulio. Due anni più tardi, nel settembre del 2016, Gabriella e Richard Flood si sono sposati in Italia.

Richard Flood, marito di Gabriella Pession: “Io passionale, lui riflessivo”

Ad unire Gabriella Pession e Richard Flood è un amore importante che va oltre le diversità tra i due. “Siamo diversissimi, io sono passionale, vulcanica, emotiva; lui è riflessivo, sensibile, taciturno e logico, ma vogliamo fare lo stesso cammino di vita” ha spiegato l’attrice e Fanpage, spiegando che alle spalle aveva dei rapporti e delle relazioni complicati ma che nonostante questo con Richard ha ritrovato l’amore.

La coppia ha vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti, a Los Angeles. “È una città che ho amato molto, mi voglio ricordare l’oceano, i delfini, ho iniziato a scrivere… È stata un’evoluzione, mi ha insegnato ad essere altro rispetto a quello che ero prima” ha raccontato Gabriella Pession a Verissimo. Ora la coppia, con loro figlio Giulio, è approdata in Italia, a Roma, in quello che per Gabriella è il Paese più bello del mondo. Al suo fianco sempre il marito Richard Flood che, come ama dire Gabriella, le ha regalato la libertà.

