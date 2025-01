Richard Flood, chi è il marito di Gabriella Pession: galeotto il set

Non solo attrice ma anche mamma e moglie: Gabriella Pession ha costruito una grande carriera nel panorama cinematografico e televisivo nazionale e, nel suo privato, anche una meravigliosa famiglia. L’attrice, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, è da più di dieci anni sentimentalmente legata al marito Richard Flood: di origini irlandesi, nato a Dublino nel 1982, è anche lui un celebre attore noto per aver ricoperto ruoli importanti in serie come Red Rock, Grey’s Anatomy, Shameless e Crossing Lines.

E proprio il set di Crossing Lines si è rivelato galeotto per il primo incontro della coppia: entrambi hanno infatti preso parte alla serie drammatico-poliziesca girata tra il 2013 e il 2015. La coppia si è ufficialmente fidanzata in quegli anni e, nel 2014, dalla loro storia d’amore è nato il figlio Giulio. A suggellare il rapporto è poi stato celebrato il matrimonio nel 2016; in seguito, dopo alcuni anni vissuti in America, a Los Angeles, tra il 2018 e il 2021, la coppia ha fatto rientro in Italia e si è trasferita a Roma.

Gabriella Pession, il marito e il figlio Giulio: “Sono una mamma molto presente“

Gabriella Pession è innamoratissima del marito Richard Flood, nel quale vede un porto sicuro e una persona su cui poter contare, come raccontato in un’intervista a Verissimo nel 2023: “Gli anni con mio marito sono i più belli della mia vita. Il matrimonio mi ha regalato una grande libertà. Con lui mi sento molto al sicuro, non ho bisogno di riempire i vuoti che avevo prima. Mi sento molto serena, mi dedico alle mie passioni, ho fiducia […] Mio marito è l’unica persona al mondo di cui mi fidi ciecamente. Il matrimonio mi ha fatto questo meraviglioso regalo”.

Parlando invece del figlio Giulio e del suo ruolo genitoriale, sempre nel corso di quell’intervista, aveva confessato: “Sono una mamma molto presente, mi diverto tantissimo con mio figlio. Non esco mai, credo di essere uscita tre volte in otto anni. Cerco di ascoltarlo, di mettermi in ascolto anche quando magari è più difficile. Sono una mamma attenta e molto infantile. Amo giocare con lui, sembro io quella di otto anni e non lui. E sono molto affettuosa”.