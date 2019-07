GABRY PONTE/ “Il tormentone estivo esiste eccome!” (Battiti Live)

Gabry Ponte si conferma anche quest’anno ospite fisso di tutte le tappe del Radionorba Battiti Live 2019, la kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e trasmessa in prima serata su Italia 1. Il dj, tra i più famosi d’Italia, porterà sul palcoscenico del Battiti Live una evoluzione del suo live show. Un’esperienza unica che Gabry Ponte ha pensato per tutto il pubblico e i telespettatori della kermesse, visto che mixerà alcuni dei brani più caldi del momento: dal trap al rock e alcuni pezzi classici della canzone italiana. “Non è un semplice deejayset – ha raccontato a Il resto del Carlino – “ci siamo ispirati al Cirque du Soleil e a film come The Greatest Showman per offrire al pubblico non solo un concerto di musica dance, ma un grande esperienza da vivere. Le canzoni saranno al cento per cento italiane: passiamo dallo stesso Capoplaza ad Al Bano e Romina, fino agli 883. E non mancheranno pezzi come Blue o Geordie (i brani che hanno lanciato Gabry Ponte ai tempi in cui faceva parte degli Eiffel 65”.

Gabry Ponte: “l’unico segreto è fare musica per divertirmi”

Una carriera straordinaria quella di Gabry Ponte che vent’anni fa debuttava sulle scene con gli Eiffel 65. Dopo lo scioglimento dalla band ha deciso di continuare come solista collezionando un successo dietro l’altro. “Credo che l’unico segreto sia continuare a fare musica per divertirmi, senza cercare di inseguire la formula dei successi del passato (che non funzionerebbe più oggi…), collaborando con artisti più giovani e musicalmente anche molto diversi, sia tra loro che rispetto a me. Questo rende più facile raggiungere un pubblico più trasversale, fatto anche di giovanissimi” ha raccontato a Il Resto del Carlino. Parlando di estate e di tormentoni però il dj non ha alcun dubbio: “il tormentone esiste eccome. Quest’anno sto senteno nelle radio tanti pezzi belli, ma se devo dirla tutta non ce n’è uno che stacca tutti gli altri. Per quanto mi riguarda, cerco di ascoltare sempre la musica che ancora non ha avuto successo, e utilizzo molto piattaforme come Spotify per scoprire nuovi artisti e tendenze”.

Gabry Ponte: “il mondo della notte è in gran forma”

L’ex componente degli Eiffel 65 ha poi parlato del mondo delle discoteche e della notte. Non è una novità che molte strutture stanno chiudendo, non ultima la mitica Cocoricò. Cosa sta succedendo al mondo della notte? La crisi sta davvero spazzando via le discoteche? Gabry Ponte, dj di fama mondiale, la pensa diversamente: “il mondo della notte è in gran forma, come lo è la musica dance, diventata sempre più trasversale”. Facendo un paragone con il passato, Gabry ci tiene a sottolineare una cosa: “la differenza col passato è che oggi non è più ascoltata solo da chi frequenta i locali, ma da un pubblico molto più ampio. Negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti i festival e i concerti, dove si balla e si ascolta la dance fuori dai club: nelle piazze, negli stadi, nei palazzetti, nei parchi acquatici, in spiaggia… Diciamo che le discoteche sono tornate a essere il luogo dove si ascolta musica più underground”.



