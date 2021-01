Gabry Ponte operato al cuore: come sta?/ “Notte in cardiorianimazione, provato ma…”

Sono stati giorni di attesa ed ansia, questi, per i fan di Gabry Ponte, dj torinese ed ex componente degli Eiffel 65, il quale aveva annunciato via social il suo ricovero in ospedale. Il dj aveva anche spiegato le ragioni della sua presenza in ospedale, a causa di un delicato intervento al cuore al quale avrebbe dovuto sottoporsi per via di una malattia congenita risultata degenerativa. L’intervento è stato eseguito proprio nelle passate ore e Gabry ha potuto riaprire gli occhi e comunicare subito ai suoi numerosi fan l’esito dell’operazione.

Con un nuovo post Instagram, l’artista piemontese si è detto “un po’ provato ma felice” ed ha raccontato ai suoi follower come ha trascorso gli ultimi momenti. Nello scatto, Gabry è apparso visibilmente spossato dopo il delicato intervento, mentre si è fatto immortalare in un selfie dal letto di ospedale a poche ore dall’operazione necessaria ma dall’esito fortunatamente positivo: “l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto”, ha rivelato.

GABRY PONTE OPERATO AL CUORE: COME STA ADESSO?

Gabry Ponte e tutti i suoi estimatori possono tirare un sospiro di sollievo dopo il delicato intervento chirurgico al cuore al quale l’artista piemontese si è sottoposto nelle passate ore. Ad accoglierlo al suo risveglio è stata una pioggia di messaggi di vicinanza e proprio a coloro che si sono premurati a donargli un pensiero positivo, Gabry ha voluto rivolgersi nel suo primo post dopo l’intervento, scrivendo: “Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE, vi voglio bene”. Quindi ha anticipato che avrebbe presto aggiornato circa le sue condizioni di salute anche in base ai successivi pareri dei medici. Tanti gli amici e colleghi che gli hanno dedicato anche solo una emoji, da Benjamin Mascolo dell’ex due Benji e Fede a Lorella Cuccarini, passando per Paola Iezzi ed Alexia, in un tripudio di spunte blu alle quali ha fatto seguito il vasto esercito di fan contenti di aver potuto ricevere finalmente delle buone notizie dopo la lunga attesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)





© RIPRODUZIONE RISERVATA