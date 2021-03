Gaffe Eleonora Daniele “Vediamo l’esibizione di Bugo”/ Ma l’artista non ha cantato…

Nella mattinata di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, a “Storie Italiane” si parla del Festival di Sanremo 2021 e, immancabilmente, sono numerosi i collegamenti video con gli ospiti, fra i quali spiccano anche alcuni cantanti in gara alla kermesse canora matuziana. È il caso, ad esempio, di Bugo, che ha aperto il suo collegamento con i complimenti ad Achille Lauro: “Mi è piaciuto molto il pezzo di Lauro, lui come personaggio lo conosciamo e ha creato ancora una volta un modo per essere provocatorio. La canzone è molto bella”.

Paolo Giordano, giornalista, ha poi sottolineato che la canzone con cui concorre a questa edizione di Sanremo è “un pezzo che funziona, realmente indie, nel quale cita anche i suoi idoli musicali, Stavolta non si sta mettendo in gioco per vincere una scommessa, ma parte con una nuova sfida dopo quanto accaduto un anno fa con la lite in diretta televisiva con Morgan e credo che questo sia sintomo di un artista vero”.

BUGO E LA GAFFE DI ELEONORA DANIELE

Nel corso del collegamento con Bugo, Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie Italiane”, si è resa protagonista di una gaffe certamente non voluta. Mentre dialogava a distanza con l’artista, a un certo punto ha affermato: “Bugo, ora vediamo la tua esibizione di ieri sera”. In realtà, però, il cantante ieri sera non ha calcato il palco del teatro Ariston, in quanto la sua performance è prevista per la serata di oggi, mercoledì 3 marzo 2021. Dopo alcuni tentennamenti e un breve dialogo con la regia (“Ce l’abbiamo l’esibizione di Bugo di ieri sera?”), Eleonora Daniele è stata avvertita con un sorriso dallo stesso Bugo, il quale ha dichiarato: “No, ma guarda che io ieri sera non ho cantato!”. Attimi di visibile imbarazzo per la presentatrice, che ha però prontamente ripreso le redini del programma in mano, sottolineando: “C’ho la bambina piccola e a una certa ora mi devo svegliare per essere qua… Noi in realtà abbiamo una copertina dedicata a Bugo, adesso la mostriamo”. Il bello della diretta, verrebbe da commentare.



