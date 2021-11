Gaggi, Manuel e Francesco, atleti Calisthenics di Tu si que vales/ Fisici statuari e talento

Gaggi, Manuel e Francesco sono gli atleti Calisthenics finalisti di Tu si Que Vales 2021, Il trio di concorrenti sono giunti alla fase finale del talent show anche grazie al voto compatto della giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Per i tre ragazzi adesso è arrivato il momento di convincere il pubblico da casa chiamato, tramite il televoto, ad eleggere il vincitore di questa edizione. Che dire: la loro performance non è passata affatto inosservata! Ironici, divertenti e frizzanti, Gaggi, Manuel e Francesco hanno regalato uno spettacolo completo che ha lasciato giuria e pubblico in studio letteralmente a bocca aperta!

Il loro fisico atletico non è certo passato inosservato, anzi i tre ragazzi di Milano hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Ora per loro è arrivato il momento di mettersi in gioco nella finale e chissà che con i loro guizzi atletici non riescano a battere la concorrenza aggiudicandosi così la vittoria finale.

Chi sono Gaggi, Manuel e Francesco, gli atleti Calisthenics di Tu si que Vales 2021

Ma chi sono Gaggi, Manuel e Francesco, gli atleti Calisthenics di Tu si Que Vales 2021? Le informazioni sul loro conto sono davvero pochissime. Quello che sappiamo di certo riguarda l’età: 27,25 e 26 anni e sono provenienti dalla lombardia. Pur essendo giovanissimi possono vantare già una importante carriera in ambito sportivo, visto che tutti e tre sono degli atleti e coach. Basti pensare che Francesco è stato eletto il miglior verticalista italiano, mentre Gaggi è campione mondiale di calisthenics.

Forse il pubblico di Tu si Que Vales si ricorderà proprio di Gaggi che in passato si è già presentato alle audizioni del programma. L’atleta, intervistato da fitadvisor.it, ha raccontato qualcosa di più sul suo conto: “sono un atleta ormai da 13 anni e anche un istruttore. sono di origini russe e la mia vita/passione è il calisthenics”. Parlando poi della disciplina del Calisthenics ha rivelato: “sono esercizi a corpo libero dove sollevi te stesso invece di sollevare i pesi. Poi con avanti del tempo punti sempre agli elementi più difficili nel sollevare il proprio corpo da rendere i movimenti impossibili andando contro la gravità”.



