Gaia al Battiti Live 2021/ La trasformazione dagli esordi, Amici e il featuring con Sean Paul e ChildsPlay

Gaia ci ha proposto uno dei featuring più belli dell’estate quello con Sean Paul e ChildsPlay, canterà anche stasera il brano Boca a Battiti Live 2021? La ragazza è recentemente diventata ambasciatrice “Havaianas” e lei e questo marchio non hanno solamente in comune le origini Brasiliane, ma anche la solarità, spensieratezza e stile. Forse è proprio per questo motivo che il brand ha scelto la cantante Gaia come sua prima ambassador italiana. Lei afferma che ciò che ama dello stile di questo marchio è l’aspetto esotico, coinvolgente e positivo, proprio come lei, poiché si rivede molto in ciò ed è molto legata sia alla cultura italiana che sudamericana che le ha trasmesso sua madre.

Gaia è del 1997 e ha origini sia italiane che Brasiliane. È diventata famosa grazie alla sua collaborazione con X Factor e alla vittoria di amici nel 2019. In poco tempo ha spiccato per la sua umanità, il bel sorriso, il talento e lo stile boho moderno, diventando una delle cantanti più amate del momento. Proprio per questi motivi è stata messa in una pagina della rivista Forbes in una classifica dei cento artisti italiani minori di trent’anni. Ha riscontrato un importante riconoscimento dopo il disco d’oro ottenuto con il suo primo album ovvero Nuova Genesi e dopo Sanremo, con il brano Cuore Amaro. Gaia spicca per il suo look e solarità. Grazie al singolo Chega ha raggiunto le vette e ha intenzione di fare dei tour italiani per fare divertire tutti e facendo vedere i suoi modelli di Havaianas.

In una recente intervista a Gaia è stato chiesto come descriverebbe il suo cambiamento dagli esordi a oggi e quali sono le idee che vuole trasmettere agli altri. Afferma che per lei è stata una strada bellissima, proprio come le montagne russe; in questo periodo è cresciuta molto spiritualmente e musicalmente. È molto felice di avere dei fan che si emozionano proprio come lei e le piacciono molto i concerti, proprio per esprimere se stessa con loro attraverso le canzoni. Il suo obiettivo è quello di trasmettere a sempre più persone valori come l’amore per gli altri e se stessi, il rispetto e la libertà. Un’altra domanda interessante è stata quali sono le sue fonti d’ispirazione per i suoi brani. Gaia risponde che la vita le ha fatto imparare molto su se stessa e sul mondo. Può condividere tutti i momenti allegri con la sua famiglia, amici e il team. È potuta andare in diversi posti che le hanno permesso di conoscere tante persone ed è proprio per questo motivo che nelle sue canzoni vuole esprimere anche tante culture e stili diversi tra di loro. Lei s’ispira molto ad artisti come Diana Ross, Beyoncé, Stevie Wonder.

Per Gaia questa collaborazione con Havaianas è proprio quello che vuole esprimere con le canzoni, ovvero allegria ed energia. In una giornata estiva non devono mai mancare voglia di fare e di ballare, ma anche di vivere intensamente ogni momento. È importante anche passare molto tempo con le persone che si amano e godere del loro affetto. Quest’estate ha intenzione di fare concerti, che non ha potuto effettuare purtroppo negli ultimi due anni.

Rivediamo un’altra volta il video della hit di Gaia “Boca”





