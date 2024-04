Gaia ancora innamorata di Mida dopo Amici 23?/ Pubblica un video romantico, poi cancella tutto ma…

Gaia De Martino, dedica d’amore a Mida dopo Amici 23: il post ‘scomparso’

Il quinto serale di Amici 2024 ha visto l’eliminazione di Gaia De Martino. Un addio amaro per la ballerina, soprattutto per l’infortunio che l’ha colpita qualche settimana fa e le ha impedito di esibirsi sul palco del serale. Gaia è dunque andata via in stampelle, non prima di lasciare un pensiero ai compagni d’avventura. Attesissimo era, per i fan, il momento del saluto tra Gaia e Mida, avendo avuto i due una storia all’interno della scuola di Amici.

“Sei stato la mia prima relazione. – ha esordito allora Gaia, salutando Mida – Voglio ringraziare anche te perché comunque mi hai dato delle cose a prescindete di come poi sia andata a finire. Ti auguro di riuscire a superare tutti i suoi ostacoli che ti porti dentro. E soprattutto spero che tutti i tuoi sogni si avverino”.

Gaia pubblica un video con Mida, poi cancella tutto

Un saluto abbastanza freddo quello tra i due ex, che lascia l’amaro in bocca soprattutto alla ballerina. Gaia De Martino, infatti, avrebbe voluto non interrompere la storia con Mida che, per concentrarsi sulla musica, ha preferito troncare con lei prima che la relazione potesse farsi seria. E se il cantante ha fatto intravedere il suo sentimento per Gaia anche dopo il suo addio, ammettendo che era pronto a prendere il suo posto all’eliminazione qualora fosse andato in ballottaggio con lei, la ballerina ha ceduto sui social, postando un romantico video e una foto con Mida. Nelle immagini i due stanno ancora insieme e si scambiano baci e un abbraccio. Un gesto che molti hanno visto come la dimostrazione che Gaia è effettivamente ancora innamorata di Mida. Tuttavia, forse resasi conto del peso di questo gesto, la ballerina ha poi cancellato tutto. Non abbastanza in tempo per evitare che il video diventasse virale tra i fan.

“ho sempre avuto difficoltà a dare il 100% a tutti, io ammiro persone come gaia che riescono a far uscire il sole da tutti” 🥺🥺#gaiamida #amici23 pic.twitter.com/bENUQceyl9 — 𝑬𝒓𝒊🤍 (@sfinitaaaaa) April 23, 2024













