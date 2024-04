Mida: “Stavo per fare una follia, volevo ritirarmi…”/ Petit non gli crede, scoppia lo scontro ad Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida e Petit si scontrano!

S’infiamma la competizione tra i talenti concorrenti al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con uno scontro tra Petit e Mida. I due cantautori rivali per un posto alla finale di Amici infiammano le immagini nel daytime del talent in onda il 23 aprile 2024, con il prosieguo del duro j’accuse che Petit rivolge a Mida. Il primo non crede al secondo quando dichiara che avrebbe evitato la sfida al ballottaggio contro l’ex, Gaia De Martino, qualora fosse stato nominato contro la ballerina, anche nell’ipotesi di un’autoeliminazione.

Amici 2024: Ayle e Lucia Ferrari sono la nuova coppia/ Fan in visibilio per i baci di fuoco!

S’infiamma l’affaire Gaia De Martino

Petit proprio non crede al rivale, tanto da attaccarlo in un processo alle intenzioni che ora divide il popolo nel web a metà. C’é chi si schiera dalla sua parte e chi invece sostiene Mida ritenendo quella del primo una strategia volta a mettere in cattiva luce quest’ultimo per indebolirlo al cospetto dell’occhio pubblico prima della semifinale e la puntata finale di Amici.

Anna Pettinelli scrive a Lil Jolie: "Usa la follia per fare musica"/ La dedica all'eliminata di Amici 2024

“Mica ti ho insultato?- incalza Mida, Petit, quindi dopo aver dubitato della volontà del ritiro da parte del rivale-, ho detto la verità…”. Mida é deluso dal comportamento assunto da Petit, il quale si palesa certo che il primo sia disposto a tutto pur di arrivare all’obiettivo di qualificarsi alla semifinale per un posto alla finale di Amici 2024.

Ma Mida non ci sta all’accusa, anche perché al pensiero di finire in sfida contro l’ex ha rischiato di ritirarsi in preda ad una scelta maturata irrazionalmente, per poi tornare sui suoi passi della ragionevolezza: “io mi sarei annullato per una volta …sono andato contro a quello che sono io …saró sempre quello che andava fino in fondo…ma mi stavo cagando sotto -chiarisce il burn-out avuto al quinto serale di Amici 2024-, ho fatto un ragionamento assurdo… una follia io sono sempre razionale sempre controllato ma dopo mi sono ripreso”.

Lil Jolie firma il primo contratto discografico/ Lo spoiler sulla svolta dopo Amici 2024!

Dopo la quinta puntata del Serale Mida e Petit si confrontano #Amici23 pic.twitter.com/RPoA4fD3Y1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 23, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA