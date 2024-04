Gaia De Martino: “Ognuno di voi sarà sempre importante…”/ L’addio ad Amici 2024 non risparmia l’ex Mida!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino lascia il talent show

É una Gaia De Martino particolarmente emozionata la protagonista dell’ultimo addio al talent show, nel rinnovato daytime di Amici 2024. Risultata eliminata al termine delle votazioni dei giudici alla quinta puntata serale di Amici in onda il 20 aprile 2024, nelle ore successive al ballottaggio eliminatorio affrontato contro colei che si é salvata dal rischio, Sarah Toscano, Gaia De Martino tiene ad anticipare un ultimo saluto alla produzione del programma. In particolare i compagni di studio delle arti ballo e canto ad Amici 2024, dove tra l’altro é capitolata in amore con il cantautore Mida, ora al centro di una clamorosa querelle che lo vede contrapporsi a Petit.

“Ognuno di voi rappresenta un punto importante -fa sapere nel suo ultimo messaggio di stima e affetto porto ai compagni, la ballerina allieva di Raimondo Todaro, Gaia De Martino, per poi proseguire visibilmente commossa-, e sarà per sempre così”. Tra gli altri compagni presenti anche l’ex fidanzato Mida si rende partecipe dell’addio della ballerina al talent show, presenziando ai gesti di saluto di rito.

Le reazioni alla dichiarazione dell’eliminazione: l’ultimo addio

E dal coro di saluti dei concorrenti in corso si solleva l’esclamazione di incoraggiamento per l’infortunata eliminata: “daje brava!”. Non manca poi l’attestazione di stima e affetto del ballerino australiano concorrente tra le eccellenze nella pagella a primafirma della quinta puntata serale di Amici 2024, Dustin Taylor: “Un applause per Gaia!”.

Nel frattempo, intanto, Mida dichiara nello stesso daytime che avrebbe evitato il confronto con l’ex Gaia De Martino, qualora lui fosse finito tra i nominati al secondo ballottaggio eliminatorio per la decretazione del secondo eliminato dopo Lil Jolie al talent show. Petit, però, non crede alla dichiarazione rivelatrice di Mida, il che é ora motivo di scontro nella scuola di Maria De Filippi.

