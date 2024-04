Gaia De Martino si finge infortunata?/ Esplode la polemica su Amici 2024!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino finisce al centro di una nuova polemica

Gaia De Martino é al centro di una nuova polemica online corrente su Amici 2024 e il motivo é correlato al suo infortunio al talent show. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 2024 in onda il 17 aprile sulle reti TV e stra Mediaset, Gaia é la neo eletta “amica della settimana”, come su votazioni espresse dal gruppo di concorrenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi. E la produzione di Amici decide quindi di premiarla per il fatto stesso di risultare una presenza importante per il bene del gruppo di allievi che la proclama “l’amica della settimana” perfetta, perché sempre pronta a rendersi disponibile, anche solo per un gesto di consolazione e/o per lo sfogo. Quindi si registra il momento di una passeggiata all’aria aperta green per i concorrenti di Amici.

In un momento di condivisione vissuto con gli altri concorrenti di Amici, Gaia si mostra sorridente e soprattutto in piedi. Segno che lei sia in fase di netta guarigione dopo l’infortunio che l’ha colpita di recente ad un ginocchio, obbligandola al fermo dalla danza. E, non a caso, proprio lo status psicofisico positivo che trapela della ballerina ora scatena la polemica accesa nel web dai fan di Amici, via Instagram.

Si dicono perlopiù scettici gli spettatori di Amici 2024 che accendono la polemica su Gaia De Martino , in una contestazione generale che grida all’infortunio fake della ballerina allieva di Raimondo Todaro. Per i contestatori, quindi, la ballerina starebbe inscenando una crisi personale e artistica fake, complice lo zampino della produzione. Il tutto al mero fine di favorire gli ascolti del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi.

“Le mille versioni di Gaia fuorché ballerina!”, si legge tra gli altri commenti social pungenti degli utenti nel web sul daytime di Amici. “Ma nel senso che Gaia sta facendo

vacanza in resort, mahh”, si legge tra gli altri commenti ancora. “Basta vedere solo Gaia… ci sono altre 10 persone lì dentro”, é poi la critica mossa a caldo contro Amici 2024 da un altro utente.

Questo, mentre la stessa Gaia De Martino lascerebbe intendere di aver dimenticato l’ex Mida per la nuova cotta…











