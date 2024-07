Gaia e Luca a Temptation Island 2024, lui spiazza: “Tradire è la mia natura”/ Lei piange: “Testa di Ca*o”

Gaia e Luca a Temptation Island 2024, lui spiazza: “Tradire è un bisogno fisiologico, la mia natura”

Fa il suo ingresso nella seconda puntata di Temptation Island 2024 la coppia formata da Gaia e Luca. A scrivere al programmazione è Gaia scossa da ben tre tradimenti da parte del suo fidanzato Luca di cui uno con la sua migliore amica. In una breve clip introduttiva il 32enne ha spiegato, a modo suo, i motivi per cui tradisce: “Il motivo per cui tradisco credo, presumo, sia scaturito dal bisogno fisiologico, voglia di piacere. Questa attrazione fisica nei confronti delle altre donne l’ho gestita male e sono arrivato a tradire.”

E poi ha aggiunto: “Ho paura che questa ragazza possa uscire fuori, qualcuna che si sveglia e dice ‘sono stato con Luca’. Tutti gli uomini etero piacciono le donne. Penso di lavorare su questo…… Possono essere mille le sfaccettature per cui una donna può piacermi.” A questo punto dopo aver visto il video di Luca Bad è la fidanzata Gaia Vimercati a dire la sua: “Noi siamo venuti qui per prendere una scelta. Io non gli impedisco di fare il suo lavoro e lui non impedisce nulla a me ma io una sola cosa voglio: il rispetto. Sei in grado di amare e rispettare una donna sola? Allora sono la persona giusta. Se non sei in grado ci lasciamo, non mi devi far stare male”

C’è subito un video per Gaia di Temptation Island 2024 sul comportamento del fidanzato Luca per lui tradire è un bisogno fisiologico è nella sua natura, lo fanno in molti e lui non è un mostro. “Vuole normalizzare il tradimento” sentenzia Gaia: “Cosa ti fidanzi a fare allora? Se vuoi rispettare te stesso mi dici io voglio la mia libertà e ci lasciamo” Paradossalmente sulla stessa linea di pensiero di Luca si schiera anche la single Marta. Durante una chiacchierata i due sono d’accordo sul concetto di ‘coppia libera’. Insomma, a Luca Bad va dato il merito dell’onestà intellettuale, i suoi ragionamenti, pur non condivisibili, sono chiari: tradisce perché è la sua natura, un suo bisogno fisiologico e continuerà a farlo anche in futuro tranquillamente dunque la domanda è: perché Gaia non lascia Luca se vuole una relazione basata sulla fedeltà?

I video di Luca di Temptation Island 2024 in cui si avvicina alle single, soprattutto Marta con cui ha già instaurato un certo feeling hanno fatto scoppiare a piangere Gaia. La giovane nel pinnettu ha confessato: “Lui sa che anche un abbraccio può arrivare in maniera sbagliata. Io mi freno nel fare qualsiasi cosa” A questo punto, però, Filippo Bisciglia le ha consigliato di non pensare a ciò che fa ma a come si è comportato e cosa ha detto Luca. Subito dopo Gaia ha avuto un duro sfogo con le altre ragazze: “È una testa di ca***. Io a questo giro non voglio giustificarlo. Non ha fatto chissà cosa ma non è da normalizzare.”











