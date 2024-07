Gaia e Luca in crisi a Temptation Island 2024: lei pazza del tentatore Jakub/ Lui nero: “Sei una sf*ta”

Gaia e Luca vicini all’addio a Temptation Island 2024: lei sempre più vicina al single Jakub

Salentino lui e romagnola lei, Gaia e Luca sono fidanzati da quasi due anni ma le cose tra di loro vanno malissimo a Temptation Island 2024. Anche durante la puntata del 18 luglio 2024 hanno dimostrato tutti i loro problemi di coppia, specialmente nel pinnettu, dove lui ha utilizzato appellativi poco edificanti nei confronti della sua ragazza. “Ho lasciato stare mille figh* per te, sei proprio una sfig*ta”.

Certo, dall’altra parte del villaggio Gaia si diverte con il tentatore Jakub. Sembra essersi quasi innamorata di lui: quando parla è incantata e lo corteggia solo con lo sguardo. “Ti voglio far conoscere i miei cani.” gli dice, e ancora: “A 28 anni voglio un figlio, a 30 sposarmi e poi voglio una laurea e un master”. Gaia poi racconta al tentatore quello che vuole per la sua vita sotto il punto di vista sentimentale: “Voglio un uomo che faccia il capofamiglia”. Dopotutto Gaia ha vissuto una relazione molto difficile, in cui lui continuava a guardarsi intorno e sognare di stare con altre ragazze, per poi addirittura arrivare a tradirla.

Gaia pazza di Jakub a Temptation Island 2024: “La tua voce mi fa impazzire”. Luca furioso

“Mi piace parlare con te, mi piace la tua voce, mi fa impazzire”, confessa Gaia a Jakub: “Mi pesava non avere un contatto fisico qui dentro”, lo provoca. Jakub dal canto suo sta al gioco e continua a punzecchiarla. In un filmato si vede addirittura che in piscina scherza con lei amorevolmente. Dopo aver sentito le frasi di Gaia, Luca Bad è furioso ed esce dal villaggio distruggendo una bottiglietta d’acqua. “Voglio andarmene a casa, ha dei dubbi che non ha mai avuto e ha detto cose false”.

“Io mi sento il uso pagliaccio. Fino al giorno prima ha detto tutto il contrario” – racconta ai tentatori: “Io sono venuto a vivere con sua nonna, nessuno lo fa a 32 anni. È una rincogl*nita. Cosa devo fare qui, aspettare che si innamora?”. Luca va poi a dormire ma passa una nottata insonne, pensando a Gaia insieme al tentatore Jakub e decidendo poi di chiedere il falò. La mattina dopo prende la decisione di confrontarsi con lei perché non può più continuare così. Lei ci pensa un attimo e ne parla con le ragazze fidanzate, diventate ormai amiche. Il falò è un dramma, Luca è nero di rabbia, ma lei ha accettato il confronto e spunta dal vialetto dietro. Come finirà tra Gaia e Luca? Tornerà tutto rose e fiori o si lasceranno? Lo scopriremo nella prossima puntata!











