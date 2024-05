Gaia Gigli, chi è la scelta di Alessio Paudice a Uomini e Donne/ “Sono una romanticona, credo nei valori”

Gaia Gigli, chi è la corteggiatrice scelta da Daniele ad Uomini e Donne

Manca poco alla puntata di Uomini e Donne di oggi e verrà trasmessa la scelta di Daniele Paudice. Dopo un percorso durato pochi mesi, il giovane ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatrici Gaia Gigli e Marika Abbonato. Chi non ha letto le anticipazioni scoprirà guardando la puntata su chi delle due ricadrà la scelta. Nelle settimane scorse, però, il giornalista Lorenzo Pugnaloni sul suo sito e sulle sue pagine social ufficiali ha già spifferato cos’è successo durante le registrazioni: è Gaia Gigli la scelta di Daniele Paudice.

La puntata che verrà trasmessa oggi dello storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata registrata per l’esattezza il 6 maggio scorso. Daniele Paudice dopo aver ripercorso con video e scatti le esterne ed i momenti più importanti con le due corteggiatrici si è posizionato al centro dello studio dichiarando il suo amore a Gaia Gigli. Chi è la corteggiatrice scelta da Danile Paudice? Classe 1999, Gaia ha 25 anni e vive a Milano, dove lavora come estetista. Nonostante sia giovanissima ha un figlio di 4 anni, Diego, nato da una precedente relazione. E proprio il fatto che sia mamma, con i relativi doveri e responsabilità, ha frenato Daniele all’inizio della conoscenza.

Cos’ha risposto Gaia Gigli a Daniele Paudice al momento della scelta di Uomini e Donne

Gaia Gigli, la nuova fidanzata di Daniele Paudice, si è definita come una ragazza dolce e romantica che nonostante tutto crede nella famiglia e nei valori. Nella clip di presentazione ha confessato: “Sono una romanticona del cavolo. Nonostante la brutta esperienza, ho voglia di avere un futuro con una persona. Ci credo nel matrimonio, nei valori in generale. Ho i genitori uniti, che non si sono mai separati.”

Il percorso di Gaia Gigli come corteggiatrice ad Uomini e Donne di Daniele Paudice è stato abbastanza lineare. Sin da subito il tronista ha mostrato del sincero interesse per lei. Mentre ha declinato la conoscenza di altre ragazze, con la 25enne di Milano è scattato subito il feeling e spesso ha deciso di portarla in esterna per conoscerla meglio. Sintonia e complicità è scattata anche tra il tronista e l’altra corteggiatrice, Marika ma alla fine la scelta è ricaduta sulla prima. Insomma, Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli e la risposta della ragazza è stata immediatamente un ‘Si’.

