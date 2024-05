Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 maggio 2024/ Daniele Paudice fa la sua scelta tra Gaia e Marika

Durante la puntata di oggi, 23 maggio 2024 vedremo il tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice, secondo le anticipazioni Lorenzo Pugnaloni, una volta entrato in studio rivivrà tutti i momenti più belli e importanti con le sue due corteggiatrici Gaia Gigli e Marika Abbonato, verranno mostrati i filmati delle varie esterne e non mancheranno momenti di commozione e lacrime.

Daniele Paudice, chi sceglie a Uomini e Donne tra Gaia e Marika?

Il percorso di Daniele Paudice a Uomini e Donne è stato abbastanza lineare, entrato dopo la scelta di Cristian Forti e Valentina Pesaresi, Daniele si è subito mostrato con le idee chiare e deciso a non perdere tempo nella trasmissione. Il suo Trono, infatti, ha avuto una durata abbastanza breve, solo due mesi. In queste settimane ha rifiutato molte corteggiatrici e decidendo di concentrarsi solo su due, conoscerle bene e poi scegliere colei che più di tutti lo ha colpito.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che Daniele, in maniera consapevole, annuncerà in studio che la sua scelta è Gaia Gigli. “Ho le idee chiare” ha sempre ribadito il tronista ad Uomini e Donne scatenando la reazione di Marika Abbonato, che nell’ultimo periodo non ha mai smesso di far notare che Paudice sia più in sintonia con la rivale.











