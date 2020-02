Gaia Gozzi al serale di Amici 19?/ “Non posso permettermi di essere fragile”

Questa è stata la settimana di Gaia Gozzi in quel di Amici 19, non c’è dubbio. Per settimane l’abbiamo vista mettersi da parte a favore di altri compagni di squadra, si è sempre prodigata per tutti prendendosi colpe anche non sue e mettendoci la faccia al momento utile e alla fine questo non le ha permesso di concentrarsi sul suo percorso artistico. Rudy Zerbi le ha chiesto molte volte di liberarsi del suo essere star a favore della sua essenza, delle sue potenzialità ma forse il messaggio non è arrivato mai così chiaro come in questa settimana. Sarà per via della crisi di Martina, sarà per l’assegnazione di ben 5 maglie per il serale e dei posti sempre meno disponibili, fatto sta che Gaia Gozzi finalmente sta spiegando le ali per provare a volare alto con buona pace di tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi e che adesso vogliono vederla al serale.

GAIA GOZZI IN LACRIME AD AMICI 19

In questa settimana Gaia Gozzi ha potuto mettere da parte il suo essere mamma per Martina e occuparsi delle sue sensazioni e, in particolare, in uno dei pomeridiano di Amici 19 ha avuto la forza di mettersi a nuda. Proprio con la vocal coach Manuela, la donna che abbiamo avuto modo di vedere anche sabato scorso sul palco pronta a ballare con i cantanti del programma, Gaia si è lasciata andare in un modo sorprendente. La coach è contenta di aver sentito finalmente la sua voce libera da fronzoli e virtuosismi che lei ha, ne sono certi, ma che adesso deve mettere da parte a favore della sua verità musicale. Gaia è contenta di questo e si è detta certa di aver aperto un vero e proprio vaso di pandora che l’ha emozionata facendola tornare “davanti allo specchio” come quando cantava prima del suo arrivo a X Factor. Lei stessa racconta: “Vengo immessa in un meccanismo per il quale ogni performance deve essere perfetta ma tutta la parte del bagno, di me allo specchio è stata accantonata, solo adesso sto avendo varie epifanie.

GAIA GOZZI OTTIENE LA MAGLIA VERDE DEL SERALE DI AMICI 19

Dopo essersi esibita proprio davanti alla vocal coach, Gaia Gozzi si è lasciata andare in lacrime ad Amici 19: “Io non mi concedo mai niente, io mi sentivo adulta a quindici anni, non mi concedo il lusso di piangere, di essere fragile per questo a volta dico puoi farne a meno”. La cantante alla fine ha ammesso le sue emozioni e ha deciso di farci i conti e oggi pomeriggio la ritroveremo sul palco del programma per giocarsi il suo futuro sostenendo l’esame che le aprirà le porte per il serale di Amici 19. La sua vocal coach la sprona a ritrovare la sua verità e lei ha seguito i suoi consigli visto che, secondo quanto rivelano le anticipazioni della puntata di oggi, Gaia sosterrà l’esame e anche il suo accesso al serale. Maglia verde per lei, adesso la star potrà fare grandi cose al serale di Amici 19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA