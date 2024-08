Gaia Gozzi oggi è un vero e proprio astro nascente della musica contemporanea. L’ex stella di Amici che ha esordito nel panorama proprio quando il Covid aveva costretto tutti a fuggire dalla socialità, è riuscita comunque a imporsi e a far emergere le sue – innate – qualità. E il fenomeno di “Sesso e samba”, la hit estiva che canta (e balla) insieme a Tony Effe è un successo che sta ancora scalando tutte le classifiche. Ma, Gaia Gozzi oltre alla sua vita da cantante ha anche una vita privata. In pochi, ad esempio, sono a conoscenza delle sue origini brasiliane e su chi sia il suo fidanzato.

Barbara d’Urso risponde alle accuse di Gerardina Trovato/ La smentita su Instagram: com'è andata davvero

Della vita privata della cantante, però, si conosce molto poco. Nonostante la sua sovraesposizione mediatica, l’artista riesce a essere schiva su ciò che riguarda i suoi affetti ma, come ha riportato Il Messaggero, possiamo conoscere qualcosa di più sul suo passato, oltre che sul presente.

Gaia Gozzi, chi è il suo fidanzato?

Fino a questo momento sappiamo che, per più di 4 anni, pare che abbia avuto una relazione con un ragazzo di nome Giorgio. Lui era un ragazzo che non apparteneva al mondo dello spettacolo. Ora, però, pare che il suo fidanzato attuale sia Daniele Dezi, alias Orang3.

Ballando con le stelle, Samanta Togni e Mario Russo si sono lasciati?/ “È un momento difficile perchè...”

Di professione è uno dei producer italiani più importanti e nel suo curriculum ci sono dei lavori e dei brani scritti per artisti del calibro di Achille Lauro, Coez e Clementino. Prima di fidanzarsi con lui, Gaia ha comunque collaborato con Organ3 in varie occasioni. Il producer è padre di una bambina con cui Gaia pare che abbia un ottimo rapporto. Conosciuta per essere “semplicemente” Gaia, all’anagrafe è Gaia Gozzi. Nasca e Guastalla in Emilia nel settembre 1997. La madre è brasiliana ed era una ex ballerina, il padre invece è italiano.

Gaia Gozzi, prima di “Sesso e Samba” c’era solo X-Factor

Sappiamo che Gaia Gozzi ha spopolato ad Amici, il talent di Canale 5, ma prima ha partecipato anche a X-Factor. Ha preso parte al programma di Sky nel 2016 quando si è presentata ai provini. È riuscita a superare i casting e il Bootcamp, entrando nella squadra Under Donne che in quell’edizione era guidata da Fedez. In finale non riesce a conquistare la vittoria, fermandosi al secondo posto, superata dai Soul System guidati da Alvaro Soler.

Gianni Minà: com'è morto, moglie e figlie/ I matrimoni con Georgina Garcia Menocal e Loredana Macchietti

Ma Gaia Gozzi non si da per vinta. Nel 2019 entra nella scuola più famosa d’Italia, partecipando ai casting di Amici di Maria De Filippi. Arriva senza troppe difficoltà al serale e il 3 aprile 2020 vince la diciannovesima edizione del talent, trionfando sul favoritissimo Javier.