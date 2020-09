Gaia Gozzi/ “Dopo Chega sono più propositiva, sicura e potente” (Verissimo)

Gaia Gozzi ospite di Verissimo nella puntata di sabato 19 settembre 2020 racconta questo suo anno pazzesco: dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi fino al grandissimo successo con “Chega”. Un anno da incorniciare, pandemia a parte, per la giovanissima cantautrice italo-brasiliana che dopo Amici ha letteralmente spiccato il volo conquistando le classifiche di vendita. A distanza di pochi mesi dal suo debutto nel mondo della musica che conta, Gaia si racconta a Silvia Toffanin facendo un bilancio su quanto successo. “Ora sento di aver risolto qualcosa in me e per questo sono più propositiva, sicura e potente” ha detto la cantante sui social che è impegnata nella scrittura del secondo album. Intanto sulla scia del successo di “Genesi”, la Gozzi è pronta a presentare “Hello Gaia”, una docu serie social di cui rivelerà i primi dettagli proprio nel rotocalco di Canale 5. Ospite dell’evento Motorola e Billboard Italia, la cantante parlando del nuovo progetto discografico ha anticipato: “emotivamente e psicologicamente.

Il modus operandi che adotteremo sarà quello del nuovo studio, ci saranno più gruppi di lavoro e io girerò di gruppo in gruppo collaborando con tutti. Sarà un modo più veloce per buttare giù idee. Non sono cosa mi aspetterà perché di solito io lavoro un brano alla volta. Non definiamo degli orari lavorativi perché la musica non è lavoro, non si fa meccanicamente, è una celebrazione, un carnevale, una grande festa. Tendenzialmente parto sempre da un beat, cerco degli accordi, comincio ad appoggiarci delle melodie e poi scrivo il testo”.

Gaia Gozzi sul caso di Willy Monteiro: “ho pensato soltanto a quello”

In questi giorni il nome di Gaia Gozzi è balzato agli onori della cronaca per una dedica speciale che la vincitrice di Amici 19 ha voluto fare a Willy Monteiro Duarte. Durante il concerto di Rtl 102.5 Power Hits Estate all’Arena di Verona, la cantante ha deciso di dedicare la sua performance al giovane ragazzo ucciso a Colleferro. Intervistata da Il Corriere della Sera ha spiegato come mai ha fatto questa cosa: “non è stata una decisione troppo pensata, l’ho fatto in modo istintivo. Prima di salire sul palco avevo una sorta di ansia: sapevo che quello era un momento di celebrazione e di gioia, dedicato alla musica, ma non potevo non dire nulla”. Sul finale, infatti, la voce di Gaia ha detto “Giustizia per Willy”, un momento che ha colpito tantissimo il pubblico e gli ascoltatori: “ho sentito l’esigenza di dirlo proprio in quel momento perché quello che sta succedendo adesso in Italia e nel mondo è la fotografia di un mondo che non dovrebbe esistere. Sono felice di averlo fatto: una volta scesa dal palco ho iniziato a piangere. È stato come se qualcuno mi avesse dato una botta in testa e avessi parlato a nome di tanti altri”.

La cantante senza girarci troppo intorno ha preso posizione precisando: “in questo gesto orribile si cerca di addolcire l’immagine degli assassini. Ho letto tra le righe un perbenismo forzato nei loro confronti perché cittadini italiani. Non è stata fatta la stessa cosa con Willy: non ha ottenuto il rispetto meritato”.



