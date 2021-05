Gaia/ La commovente dedica al fidanzato Daniele Dezi

Gaia sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio. Dopo la vittoria ottenuta ad Amici, la cantante continua a far parlare di sè. Nel corso degli ultimi giorni, l’artista ha attirato l’attenzione per la sua commovente dedica a Daniele Dezi, il suo fidanzato, con il quale ha intrecciato una relazione da qualche tempo. L’uomo è originario di Roma, fa parte del duo musicale Frenetik e Orang3, e può già vantare importanti collaborazioni con artisti di assoluto spessore come Coez, Achille Lauro o Clementino. Di lui si è iniziato a parlare quando ha ufficializzato la sua storia d’amore con Gaia, ed è tornato prepotentemente d’attualità negli scorsi giorni grazie a un post apparso sui canali social della cantante. Più che un post, si tratta di una vera e propria dedica al fidanzato, espressa con parole toccanti e piene di sentimento.

“Sei l’Amore che non pensavo esistesse. Be, quello che neanche i film francesi sono riusciti a raccontare. 36 giri intorno al Sole e la mia persona preferita è più affamata di Vita che mai, Buon compleanno Meu Amor, Te amo“, queste le parole apparse qualche giorno fa sul profilo Instagram della cantante. Questa pubblicazione, anche se piuttosto stringata, è riuscita tuttavia a scaldare i cuori degli appassionati, che hanno risposto con una valanga di interazioni. Pur essendo molto riservati sulla loro relazione, negli ultimi giorni sui canali social della cantante sono apparsi diversi contenuti multimediali aventi per oggetto i due fidanzati (in uno dei due video, i due si baciano, mentre in un altro Daniele Dezi è ben visibile mentre suona la chitarra). Grazie ai suoi ultimi post, in cui è apparsa anche in versione naturale, i fan hanno iniziato ad apprezzare il look semplice e insieme seducente della cantante, reso ancora più attraente dalle forme armoniose e dallo sguardo sensuale dell’artista.

Gaia, i gioielli indossati a Sanremo

Ultimamente sono tornati d’attualità anche i gioielli indossati da Gaia sul palco del festival di Sanremo, due lussuosi elementi del brand Pepaflaca: in un interessante approfondimento dedicato alla creatrice del marchio, la jewellery designer Natalia Triana, si è ricordato che i suoi gioielli erano stati indossati da Gaia in occasione del festival della canzone, durante l’esecuzione del singolo “Cuore Amaro”, quando avevano attirato l’attenzione generale per le geometrie morbide e sensuali, per le sue forme elettrizzanti che si adattano meravigliosamente alle dita, ma anche ai capelli. In una sua recente intervista, Natalia Triana ha ammesso di ispirarsi alle forme della natura, in particolar modo dall’irregolarità delle foglie e dai movimenti sinuosi del mare.

I gioielli scelti da Gaia non sono certamente banali: non si tratta di un mero ornamento, ma del frutto di una ricerca continua basata innanzitutto sulla sensibilità estetica e sulla forza della creatività. In questo senso, il gioiello diventa quasi un’opera d’arte da indossare con infinita leggerezza. Gaia aveva raggiunto il successo lo scorso anno, quando aveva trionfato alla diciannovesima edizione del talent Amici, condotto da Maria De Filippi, mentre nel marzo dello scorso anno era stato pubblicato il suo primo album, Genesi, composto da sette tracce elettro-pop che raccontano le sue radici brasiliane. Nel 2021 è arrivata poi la partecipazione a Sanremo, con il singolo Cuore Amaro (scritto in collaborazione con il fidanzato Daniele Dezi).

Video, Cuore amaro





