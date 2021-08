Gaia Maria Miracapillo nuova fidanzata di Andrea Iannone?/ Effusioni in Sardegna

Solo qualche tempo fa, si è parlato di una relazione tra Andrea Iannone e la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Le foto pubblicate dal settimanale Chi svelano però che al suo fianco c’è un’altra donna. Si chiama Gaia Maria Miracapillo, è una fashion stylist e aspirante influencer. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna, in spiaggia, ma la rivista spiega che è da giorni che soggiornano insieme in hotel: “di giorno condividono il lettino sulla spiaggia, di notte lo stesso hotel a 5 stelle!”, si legge.

Giulia De Lellis incontra l'ex Andrea Iannone/ Gelo in un locale in Sardegna

Nonostante ciò, pare stiano cercando di mantenere riservata la loro relazione: “Hanno preso un lettino e hanno trascorso insieme la giornata. I due stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti e al mare vanno perfino a farsi il bagno separati”, scrive infatti il settimanale.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis: ‘gelo’ in Sardegna per Gaia?

Sarebbe proprio la presenza di Gaia a spiegare il gelo tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis all’incontro di qualche giorno fa. Quando il pilota di MotoGp ha festeggiato i suoi 32 anni in un noto locale sardo, Giulia è improvvisamente apparsa insieme al fidanzato Carlo Beretta. Trovatisi per caso faccia a faccia, nessuno dei due ha però salutato l’altro e questo nonostante si siano lasciati lo scorso anno in buoni rapporti.

Andrea Iannone, caso doping a Le Iene/ Video Il pilota: "Non ho assunto sostanze"

Probabilmente è stato proprio per la presenza di Gaia da una parte e Carlo dall’altra che la De Lellis e Iannone hanno preferito non salutarsi, evitando così eventuali imbarazzi e continuando serenamente la propria serata in dolce compagnia.

LEGGI ANCHE:

Andrea Iannone “Non mi sono arreso alla MotoGP”/ Nuovo amore dopo la squalifica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA