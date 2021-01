Gaia Zorzi, sorella di Tommaso/ “Non commento la lite con Stefania perchè…”

Gaia Zorzi è sempre molto attiva su Twitter. La sorella di Tommaso che ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 durante la sorpresa fatta al fratello, sui social, commenta spesso ironicamente le dinamiche della casa. Gaia non ha mai nascosto la propria simpatia per Stefania Orlando. Di fronte, però, all’ultima discussione tra la showgirl e Tommaso Zorzi, Gaia ha deciso di non commentare per evitare di creare malumori nel fratello. Nelle scorse settimane, dopo la nomination di Tommaso a Stefania, Gaia si era schierata dalla parte della Orlando attraverso una serie di twett mostrati poi a Tommaso.

Le parole di Gaia Zorzi hanno così scatenato una guerra interiore in Tommaso al punto che, per rassicurarlo, Gaia è entrata nella casa per fargli una sorpresa. Per evitare una situazione simile, Gaia ha deciso di tenersi lontana da Twitter. “Io non posso commentare il litigio perché poi mandano i miei tweet in diretta e con quello che ho da dire chissà che film mentali si farebbe Tommaso”, ha cinguettato Gaia.

Io non posso commentare il litigio perché poi mandano i miei tweet in diretta e con quello che ho da dire chissà che film mentali si farebbe Tommaso — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 10, 2021

GAIA ZORZI CONTRO CECILIA CAPRIOTTI: “IL RAZZISMO…”

Gaia Zorzi si schiera contro Cecilia Capriotti. Quest’ultima, durante una chiacchierata con Stefania Orlando, si è lasciata andare ad una riflessione sul razzismo in Italia prendendo come esempio l’esperienza di Enock al Grande Fratello Vip 2020. “Il razzismo non esiste più. Lo ha dimostrato anche qui, (Enock, ndr) è stato trattato da Dio… Quello è importante”, ha detto la Capriotti. Parole che hanno scatenato il dibattito su Twitter con tanti utenti che si sono scagliati contro Cecilia. Sull’argomento anche Gaia Zorzi ha voluto dire la sua. “Comunque io mi sono persa le frasi di Cecilia sul razzismo perché la mia timeline era presissima dal litigo Stefania e Tommaso. Mi sa che dobbiamo rivedere le nostre priorità o io devo cambiare la mia timeline”, ha scritto su Twitter. In un post successivo ha poi aggiunto: “Ma come si fa a dire che non esiste più il razzismo? Soprattutto se è un argomento che non ti tocca”.

Comunque io mi sono persa le frasi di Cecilia sul razzismo perché la mia tl era presissima dal litigo Stefania e Tommaso. Mi sa che dobbiamo rivedere le nostre priorità o io devo cambiare la mia timeline — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 11, 2021

Ma come si fa a dire che non esiste più il razzismo? Soprattutto se è un argomento che non ti tocca. This is what i call White privilege ✨ — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 11, 2021





