Gallinari si è rotto crociato: si opera e salta intera stagione/ “Infortunio? È dura”

Danilo Gallinari si è rotto il crociato: la notizia è terribile per il prosieguo della sua carriera, dato che sarà costretto ad operarsi e dovrà saltare l’intera stagione Nba 2022-2023. L’entità dell’infortunio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembrava inizialmente più lieve (la diagnosi era stata di una semplice rottura del menisco, che lo avrebbe tenuto fuori per un paio di mesi), ma dopo gli esami di approfondimento è arrivato il funesto aggiornamento. A darne l’annuncio sono stati i Boston Celtics, squadra con cui il cestista trentaquattrenne in estate ha firmato da free agent.

DIRETTA/ Italia Estonia (risultato finale 83-62): esordio vincente per gli azzurri

Oltre alla stagione di Nba, a causa dell’infortunio rimediato durante la partita di qualificazione ai Mondiali dell’Italia contro la Georgia di sabato scorso a Brescia, Danilo Gallinari sarà costretto a saltare anche gli Europei con l’Italia, che ha esordito questa sera contro l’Estonia a Milano.

Shaquille O’Neal "Terra piatta? Mai ribaltato in volo"/ Con indigeni in Australia…

Gallinari si è rotto crociato: si opera e salta intera stagione. Le sue parole

Danilo Gallinari, dopo essersi rotto il crociato, in vista dell’operazione, ha voluto parlare su Twitter di quanto accaduto, esprimendo tutto il suo rammarico. “E’ stata una settimana difficile per me essendo venuto a conoscenza della gravità del mio infortunio. Questo sport vuol dire tutto per me e non essere in grado di scendere in campo coi miei compagni dei Celtics mi fa male”, ha scritto. L’esordio sarà dunque rimandato alla prossima stagione.

Nonostante sia costretto a rimanere ai box fino a data da destinarsi, il cestista trentaquattrenne intende stare vicino alla squadra, con cui ha firmato un contratto biennale. “Darò tutto quello che potrò alla franchigia e ai miei compagni nella caccia al titolo mentre lavorerò senza sosta per tornare in campo il più presto possibile. Conto sul sostegno che i miei tifosi non mi hanno mai fatto mancare e su quello dei miei compagni e dell’intera famiglia Nba”, ha concluso.

Infortunio Gallinari: rottura menisco/ Niente Eurobasket 2022: "Fa male rinunciarci…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA