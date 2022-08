Infortunio Gallinari: rottura menisco/ Niente Eurobasket 2022: “Fa male rinunciarci…”

Niente Europei di basket 2022 per Danilo Gallinari. L’infortunio nella gara di qualificazione ai Mondiali contro la Georgia non dà scampo. La risonanza magnetica effettuata al ginocchio ha evidenziato la rottura del menisco sinistro. Fortunatamente non ha confermato ciò che si temeva, cioè una possibile rottura del legamento crociato anteriore. A renderlo noto la Federazione italiana pallacanestro (Fip) con un comunicato. La rottura del menisco è un tipo di infortunio sufficiente a far saltare le speranze in vista degli Europei, che cominciano il 1 settembre, per il giocatore azzurro.

Ma almeno può essere un po’ più ottimista per la sua stagione in Nba, che invece inizierà ufficialmente il 27 settembre con l’apertura del training camp dei Boston Celtics, la nuova squadra di Gallinari che nutre ambizioni da titolo. Ma al momento non è nota la data in cui Danilo Gallinari sarà a disposizione di coach Ime Udoka. La natura dell’infortunio comunque non metterà a repentaglio tutta la stagione del 34enne lombardo.

INFORTUNIO GALLINARI: LE PRIME PAROLE DEL GIOCATORE

«Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo – fortunatamente meno del previsto – per tornare come prima», ha dichiarato Danilo Gallinari su Instagram. Sempre sui social ha precisato anche che «fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra». L’ala dei Boston Celtics ha aggiunto che quello di oggi è stato per lui un risveglio tutto da dimenticare.

«Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare ad EuroBasket. Proprio in un’estate che sembrava perfetta». Ma Danilo Gallinari è pronto ad accettare il suo destino e a voltare pagina. «Sarò affianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest’estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto…Forza azzurri», ha concluso l’atleta azzurro.

