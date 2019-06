Game of Thrones: The Last Watch/ I dettagli sul documentario su Il Trono di Spade 8

Primo lunedì senza Game Of Thrones 8? Anche no. Il pubblico italiano la scorsa settimana si è messo comodo e ha guardato l’ultimo episodio della serie in lingua italiana sapendo già che questa settimana non avrebbe potuto più farlo o quasi. A consolare i fan arriva Il Trono di Spade: The Last Watch, il documentario di quasi due ore in cui andranno in scene alcuni dietro le quinte delle riprese dell’ottava e ultima stagione della serie cult degli ultimi anni. Il documentario full immersion andrà in onda proprio oggi, lunedì 3 giugno, alle 21.25 su Sky Atlantic per quasi due ore che ha già emozionato il pubblico americano nelle scorse settimane. Lo show andrà anche in streaming su NOW TV alla stessa ora e poi sarà disponibile on demand subito dopo e anche nei prossimi giorni per permettere ai patiti di lanciarsi in una maratona della serie e poi del suo dietro le quinte.

GAME OF THRONES: THE LAST WATCH, LA SCELTA DELLA REGISTA

Game of Thrones: The Last Watch porterà il pubblico dietro le quinte dell’ultima stagione della serie e di quello che è stato un addio globale ad una serie evento che ha tenuto incollati milioni di fan in tutto il mondo. A girare lo speciale documentario è stata la stessa regista Jeanie Finlay che si è occupata, per circa un anno ha seguito il cast tra Spagna, Croazia e Irlanda del Nord per mettere insieme quelli che sono stati gli attimi e gli stati d’animo relativi a questo finale, lettura del copione e lacrime di Kit Harington comprese, e lei stessa commenta: “Quando HBO mi ha proposto questo documentario mi è sembrato perfetto, io amo fare film sulle emozioni umane e sapevo che sarebbe stato tutto molto forte trattandosi dell’ultima stagione”. Lei stessa poi rivela che i protagonisti non saranno solo i membri del cast che abbiamo conosciuto in questi otto anni ma anche gli “eroi invisibili” de Il Trono di Spade.

I DETTAGLI SU THE LAST WATCH

Game of Thrones: The Last Watch ci condurrà in un vero e proprio viaggio dietro le quinte per permettere al pubblico di conoscere i dettagli sulla realizzazione dell’ultimo capitolo, quanto è costato il progetto, il lavoro di scenografi e produttori, ma anche tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ciliegina sulla torta saranno una serie di interviste ai membri della crew, ai registi e producer, che cercheranno di spiegare le loro scelte nei momenti clou di questa stagione e non solo. La stessa regista, che ha ammesso di non essere una patita e una fan de Il Trono di spade, ha poi rivelato: “Erano tutti molto emotivi, sul set dopo dieci anni insieme, e non poteva essere altrimenti. Il mio film parla di cosa significa costruire un mondo, e in che modo è possibile dirgli addio per le persone che hanno modellato la loro vita reale, attorno a questo mondo fittizio per dieci anni dentro e fuori dal set”. Il documentario The Last Watch riuscirà a mettere d’accordo i fan che in questi giorni si sono lamentati dell’ottava e ultima stagione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA