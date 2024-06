Garance Authié, nuova fidanzata di Fedez, a Ballando con le stelle e Grande Fratello?/ Lo scoop esplosivo

Garance Authié, presunta nuova fidanzata di Fedez, è ormai al centro del gossip per la relazione con il rapper, reduce dalla rottura con Chiara Ferragni. La modella francese sta acquisendo sempre più popolarità dopo i primi scatti usciti sui giornali che la ritraggono insieme all’ex dell’influencer a Monaco, e forse la vedremo anche su piccolo schermo.

Amedeo Venza ha, infatti, lanciato l’indiscrezione secondo cui la bella modella potrebbe approdare in due noti programmi televisivi: Ballando con le stelle e il Grande Fratello. Authié sarebbe stata contattata da entrambi per prendere parte agli show: “Garance, la nuova fiamma di Fedez, è stata contattata da ben due programmi TV: Ballando con le stelle e il Grande Fratello. Il suo manager sta valutando entrambe le proposte” scrive l’esperto di gossip. Non rimane che attendere la conferma di questi rumor.

La modella di origini francesi sta destando molte curiosità da parte del pubblico, sempre più interessato a conoscere la vita sentimentale di Fedez. Sebbene il gossip parli di presunta nuova fidanzata, non ci sono certezze che i due abbiano una relazione in corso, ma è possibile ci sia invece una collaborazione professionale.

Sembra, infatti, che Garance Authié possa essere la protagonista del clip video di Sexy Shop, nuovo singolo del rapper. A suggerirlo alcuni indizi social che vedono la presunta nuova fiamma dell’artista pubblicare una foto scrivendo: “Sul set”. Il caso vuole che in quei giorni il rapper fosse impegnato proprio con le riprese del video del brano; pura coincidenza? In molti credono che questi indizi siano sufficienti a dare conferma a questo sodalizio professionale tra i due, e che non ci sia in realtà nulla di sentimentale. Intanto, Fedez è piuttosto impegnato anche nella sua vita privata con la questione legata al divorzio da Chiara Ferragni che sembra aver richiesto una cifra astronomica.

