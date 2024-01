Mirko Brunetti ancora contro Giuseppe Garibaldi: “Giocatore”/ Perla e Greta lo difendono: “Non c’è malizia”

Grande Fratello 2023, Mirko e la lettera per Perla con il suo profumo: “Un tocco in più“

Al Grande Fratello 2023, nonostante la sua uscita dal gioco, Mirko Brunetti continua ad essere protagonista di puntata in puntata, seppur in studio. L’ex concorrente aveva inviato a Perla Vatiero una lettera in occasione del suo compleanno, con sopra spruzzato il suo profumo affinché una parte di lui possa sempre rimanere al fianco di lei. “Era un tocco in più, mi sente più vicino così, e so di essere un punto di riferimento per lei. E se magari nei momenti ‘no’ sente me, la fa sentire più forte“, ammette nella puntata di stasera.

Perla, a quel punto, ammette che ad oggi entrambi sono due persone diverse, più mature, sebbene escluda nuovamente la possibilità di un ritorno di fiamma: “Siamo due persone molto più mature. Certo, parlo più per me perché mi sento totalmente cambiata. Quindi, se adesso avessi una relazione con lui, di certo non mi comporterei come prima e le cose andrebbero in modo diverso. Ero giù, non ero felice e soddisfatta, ad oggi mi sento diversa io come approccio a tutte le situazioni, non solo nei confronti di Mirko“.

Ma, nella puntata del Grande Fratello 2023 di questa sera, per Mirko Brunetti arriva anche un confronto a distanza con Giuseppe Garibaldi. Nella scorsa diretta l’ex Temptation Island aveva accusato Giuseppe di essere un giocatore, e che l’avvicinamento a Perla a Greta è fatto con malizia. “È un giocatore. Il fatto che quello che ho detto lo sta logorando è perché l’ho proprio colpito nel centro“, ribadisce stasera in studio. Garibaldi, dal canto suo, si difende: “Sono rimasto deluso da lui. Anche qua, quando stavo dentro, lui mi diceva: ‘Voglio vederti divertire e sorridere’. La malizia non fa parte della mia persona, neanche fuori da qua. I sentimenti poi non si possono decidere, vengono da soli“.

Mirko, però, vede malizia nei suoi atteggiamenti. Di tutt’altro avviso sia Perla Vatiero sia Greta Rossetti, con quest’ultima che sottolinea come con il bidello ci sia solo una grande amicizia fatta di scherzi e complicità: “Io non vedo della malizia in Giuseppe nei nostri confronti. Vedo che ci vuole bene, ridiamo, scherziamo“.











