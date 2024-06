Garrison Rochelle è fidanzato?/ “Quando mi darà un anello di matrimonio…”

Domenica 16 giugno il noto ballerino ed ex professore di ballo di Amici di Maria de Filippi, Garrison Rochelle, sarà ospite a “Verissimo-Le Storie”; nel corso dell’intervista, pare che l’artista abbia mantenuto un focus sulla carriera e sui suoi successi, tuttavia la Toffanin non si è lasciata sfuggire l’occasione di “indagare” un po’ sulla sua situazione sentimentale!

Garrison Rochelle ha 68 anni e la sua vita è stata costellata d’amore, relazioni sentimentali e numerosi flirt, tuttavia nel 2023 il ballerino aveva scelto di restare un po’ da solo, ritrovare se stesso e concentrarsi solo sulla carriera, tanto che in quell’anno, a Verissimo, dichiarò: “Io sto passando un periodo felice nella mia vita, sto lavorando tanto adesso, debutto in teatro e stop! Però alla mia età è bello Che stiamo ancora parlando d’amore”. La dichiarazione di Garrison, che in quell’intervista era affiancato dall’amica Alessandra Celentano, non aveva convinto molto la conduttrice e tantomeno l’amica, che prontamente, parlando d’amore, ha risposto: “Beh ma lui in realtà non si è mai fermato!” facendo quindi intendere a tutti che in realtà il ballerino non fosse esattamente single, la conferma poi è arrivata durante l’ultima intervista di Garrison a Verissimo!

Garrison Rochelle: il fidanzato sembra avere intenzioni serie

Garrison Rochelle nel corso delle sue interviste televisive ha sempre dichiarato: “Se arriva l’amore domani, lo accetto eccome, magari arriva quella persona giusta e dico ‘come on! Let’s do it!’”. L’atteggiamento del ballerino nei confronti dell’amore, in fin dei conti è sempre stato positivo e proprio per questo Garrison, a gennaio del 2024 ha finalmente trovato l’amore!

Durante sua ultima intervista a Verissimo, Garrison Rochelle ha dichiarato: “Avevo detto stop alle telefonate, finito tutto…e invece la vita ci regala tante sorprese e si, sto vivendo un periodo molto felice, molto tranquillo e non voglio dire troppo perché non voglio rovinare il momento, fidati, quando qualcuno mi darà un anello di matrimonio ti chiamerò!” La battuta di Garrison, che nonostante l’imbarazzo e la riservatezza sembrava davvero felice e innamorato, non è passata inosservata! I fan del ballerino e la stessa conduttrice, hanno pensato che dietro il desiderio di non esprimersi troppo in merito al fidanzato e di non rivelare il suo nome, potesse esserci una storia seria e profonda, tanto da essere estremamente tutelata e tenuta ben lontana dalle luci dei riflettori.

