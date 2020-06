GATTUSO PIANGE PER LA SORELLA MORTA/ Dopo Napoli Inter: “Ero molto legato a lei…”

Pubblicità

Commozione prima e dopo la partita per Gennaro Gattuso. Le immagini delle lacrime e del bacio rivolto al cielo per la sorella Francesca, morta nei giorni scorsi, hanno sono diventate subito virali. Al termine della partita Napoli Inter gli occhi si sono fatti nuovamente lucidi quando i giornalisti di Rai Sport gli hanno chiesto di commentare la partita dopo un momento così difficile per lui a livello personale. «Voglio ringraziare il mondo del calcio e le persone che sono state vicine a me e alla mia famiglia. È stata dura, ma dedico la vittoria (passaggio in finale di Coppa Italia, ndr) ai miei genitori e a mia sorella. Eravamo molto legati a lei. Grazie ai ragazzi per la gioia che mi hanno dato oggi», ha dichiarato con le lacrime agli occhi l’allenatore del Napoli. Nel post partita è intervenuto anche Lorenzo Insigne: «Gli siamo vicini, se lo merita. Prima di essere un grande allenatore è un grande uomo. Dedichiamo la vittoria soprattutto a lui, visto che è in un momento difficile». (agg. di Silvana Palazzo)

GATTUSO PIANGE PER LA SORELLA MORTA PRIMA DI NAPOLI INTER

Il minuto di silenzio di Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia, è stato particolarmente commovente. Non è passato inosservato infatti il gesto di Gennaro Gattuso. L’allenatore del club partenopeo si è infatti commosso per la morte della sorella Francesca. Ha rivolto lo sguardo verso il cielo nel minuto di raccoglimento dedicato alle vittime del coronavirus e si è commosso mandandole un bacio. Quando le squadre sono entrate in campo, c’è stato il saluto tra “Ringhio” Gattuso e Antonio Conte. Al centro del cerchio di centrocampo tre medici dell’ospedale Cotugno. Così è cominciato il minuto di silenzio allo stadio San Paolo. La musica dagli altoparlanti, che aveva suonato durante il riscaldamento di Napoli e Inter, si è fermata e quindi lo stadio deserto ha fatto da cornice a quel momento toccante. Lo è diventato ancor di più quando le telecamere della Rai hanno colto per qualche secondo l’espressione di Gattuso.

IL BACIO VERSO IL CIELO E LE LACRIME…

Quel minuto di silenzio è stato anche un po’ suo. La sorella di Gennaro Gattuso è morta a causa di una forma aggressiva di diabete che non le ha lasciato scampo, ma in quel minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid-19 era inevitabile pensare a lei per l’allenatore del Napoli. E quando le telecamere della Rai hanno indugiato sulla panchina dove si era sistemata le riserve azzurre, allora in quegli attimi di commozione sono stati colti gli occhi lucidi di Rino Gattuso che ha guardato il cielo, quasi a voler salutare la sorella che è volata via prematuramente. Un momento per ricordare Francesca, morta di recente all’età di 37 anni. Significativo anche l’abbraccio alla squadra al termine della partita. Al triplice fischio ha infatti esultato per il pareggio del Napoli contro l’Inter che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia da disputare contro la Juventus.



