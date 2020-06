Rino Gattuso, morta la sorella Francesca/ Aveva 37 anni, era ricoverata da febbraio

Pubblicità

Gravissimo lutto per l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso: è morta la sorella Francesca. La notizia è stata data dal giornalista Antonello Auletta, che sui social ha comunicato la triste nuova riguardante il tecnico dei partenopei. Una notizia drammatica, anche perchè la sorella dell’ex bandiera del Milan aveva solamente 37 anni. La morte della giovane arriva in un periodo in cui il calcio aveva intravisto di nuovo la luce dopo i tre mesi di lockdown, con la ripresa ufficiale degli allenamenti in gruppo, e l’inizio dei vari tornei nazionali a partire dalla Coppa Italia, il prossimo 13 giugno (manca ancora l’ufficialità però), che vedrà proprio gli azzurri impegnati nella semifinale di ritorno contro l’Inter. La sorella di Ringhio si era ammalata lo scorso 3 febbraio, poco prima che in Italia scoppiasse la pandemia di coronavirus.

RINO GATTUSO, MORTA LA SORELLA: NOTIZIA APPRESA NEL CENTRO SPORTIVO DI CASTEL VOLTURNO

Subito dopo la bella vittoria della compagine campana contro la Sampdoria allo stadio Marassi, quattro a due il risultato finale, Gattuso apprese la notizia e lasciò immediatamente la città di Genova per recarsi in provincia di Varese, presso l’ospedale di Busto Arsizio dove nel frattempo era stata ricoverata la ragazza. La giovane si era sentita male all’improvviso ed era stata poi trasferita in ospedale d’urgenza, in codice rosso. Una volta arrivata in nosocomio era stata operata d’urgenza e poi trasferita nel reparto di terapia intensiva in condizioni gravissime. Dopo quattro mesi ha purtroppo esalato l’ultimo respiro, anche se non è chiaro quale siano i motivi che hanno provocato il decesso della ragazza, ne tanto meno se la stessa soffrisse di qualche patologia pregressa. Gattuso ha appreso la notizia della morte della propria cara mentre si trovava nel centro di allenamento di Castel Volturno. A nome di tutta la redazione de IlSussidiario.net, le nostre più sentite condoglianze al tecnico del Napoli e alla famiglia della giovane.



