Gaudiano è Hozier a Tale e quale show 2023/ Sarà ancora lui il vincitore?

Nuova prova per Gaudiano a Tale e Quale Show 2023: sarà lui il vincitore?

Gaudiano imita Hozier nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2023. Carlo Conti torna in prima serata su Rai1 con una nuova imperdibile puntata del varietà che ogni settimana catalizza l’attenzione di milioni di telespettatori davanti alla tv. Tra le sorprese di questa tredicesima edizione c’è sicuramente Gaudiano, cantautore che nel 2021 ha trionfato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Polvere di sparo”. Un ritorno col botto per il giovane cantautore che, settimana dopo settimana, sta dimostrando il suo innato talento, ma anche la sua bravura nel calarsi in personaggi a volte lontanissimi dalle sue corde vocali.

LUCA GAUDIANO È AL BANO A TALE E QUALE SHOW 2023/ È un trionfo, Loretta Goggi: "Sono senza parole"

Questa volta il cantautore riuscirà a conquistare da solo la prima posizione della classifica? Durante l’ultima puntata del varietà, infatti, ha dovuto condividere il primo posto e la vittoria di puntata con Jasmine Rotolo. Chissà che questa settimana con l’imitazione di Hozier non possa essere il vincitore in solitaria!

Luca Gaudiano è Lewis Capaldi a Tale e Quale Show 2023/ Ripeterà l'exploit dopo un primo e un secondo posto?

Guadiano imita Albano a Tale e Quale Show 2023

Guadiano nei panni di Al Bano a Tale e Quale Show 2023. Un’altra performance ed imitazione degna di nota per il giovane cantautore che viene premiato dalla giuria tutta. Il primo è Giorgio Panariello che sottolinea la somiglianza fisica e vocale di Gaudiano al grande Albano Carrisi: “se Albano questa estate avesse troppe date e non ce le fa a farle tutte ci andrei al posto suo e faresti una bella figura. Di profilo poi è identico”. Loretta Goggi è senza parole; anzi la showgirl è letteralmente estasiata dall’imitazione di Gaudiano e si lascia andare ad un solo commento “io sono senza parole”.

Gaudiano è Francesco Sarcina a Tale e quale show 2023/ Vincitore annunciato del programma?

Infine il voto di Cristiano Malgioglio che precisa: “piacevole” trovandosi contro, manco a dirlo, tutto il pubblico in studio! Che dire l’avventura televisiva di Gaudiano a Tale e Quale è davvero inarrestabile!

L’esibizione di Gaudiano come Albano a Tale e Quale Show 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA