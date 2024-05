Gazzelle/ Dopo Sanremo conquista l’Arena e punta a San Siro: “la musica mi ha salvato, scrivo per me stesso”

Dopo il grande successo di “Tutto Qui”, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2024, Gazzelle si gode un anno da record: in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo “Mezzo secondo”, il cantautore romano ha conquistato la splendida cornice dell’Arena di Verona. Un concerto magico che si è concluso con l’annuncio di una serie di concerti imperdibili in programma nel 2025: si tratta di un live al Circo Massimo di Roma e un live allo Stadio San Siro di Milano! Che dire, il 2024 ha segnato sicuramente la consacrazione di Gazzelle al grande pubblico italiano grazie anche alla partecipazione al suo primo Festival di Sanremo: il successo di “Tutto qui” è innegabile, il brano ha conquistato pubblico e critica senza dimenticare le classifiche radiofoniche e di streaming.

Il cantautore ha voluto commentare la serata evento all’Arena di Verona: “è stato qualcosa di diverso dal solito, ho anche modificato la scaletta, ho pensato a godermela e farla come piace a me”.

Gazzelle dopo il successo a Sanremo con “Tutto qui” si prepara allo Stadio San Siro

“Sono in una fase serena” – ha detto Gazzelle, dopo un tour nei palazzetti accolto con grande entusiasmo, il cantautore romano si prepara ad un tour estivo. “Verona ha risposto bene” – ha detto il cantante che parlando di musica ha confessato che non scrive a comando, ma solo quando ha qualcosa da comunicare. ”

“Scrivo fondamentalmente quando ho qualcosa da dire. Quando sento la necessità di parlare al mondo intero” – ha rivelato Gazzelle che scrive per sentirsi meno solo e per trovare il suo posto nell’universo. “Da quando sono piccolo scrivo quando qualcosa che non va, altrimenti non sento l’esigenza” – ha detto Gazzelle che parlando di musica ha confessato – “mi ha salvato, scrivo per me stesso, non per gli altri”.











