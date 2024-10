L’azienda leader nei prodotti sanitari Geberit ha presentato in questi giorni il nuovissimo concetto Mix&Match che permette a tutti i clienti di abbinare a piacimento tutti i vari elementi dell’area lavabo – a partire dal lavabo stesso, arrivando fino al mobile, agli accessori e allo specchio – in combinazioni uniche in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente e design: l’idea alla base è quella di perseguire una semplicità di installazione che non tralascia la comodità, l’igiene e il gusto personale di chi quei lavabo li andrà ad utilizzare tutti i giorni, più volte a giorno.

il concetto Mix&Match si applica alle sole serie top di gamma di Geberit – tra cui Acanto, iCon e One – e permette di creare configurazioni uniche per ogni cliente che potrà scegliere personalmente lo stile di lavabo, mobili e accessori, ma anche i colori e i materiali con cui sono stati realizzati: a rendere possibile il tutto c’è una nuova modalità di installazione standardizzata e semplicissima che si adatta a qualsiasi spazio e – oltre a giovare sui tempi necessari per i lavori – riduce anche le possibilità che i montatori possano commettere qualche piccolo errore.

I lavabo della linea Mix&Match di Geberit: tipologie e modelli

Interessante soffermarci un attimo sui vari componenti Geberit che rientrano nella categoria Mix&Match partendo – quasi ovviamente – proprio dai lavabo che sono disponibili in tre configurazioni diverse: da un lato l’intramontabile forma arrotondata, accompagnata da quella squadrata, dall’altro la serie ‘slim’ adatta a chi cerca una soluzione minimale ad incasso e – infine – la versione ‘standard’ a filo con il mobile; il tutto – lo ripetiamo – per le tre gamme Acanto, iCon e One.

La soluzione certamente più interessante tra quelle proposte da Geberit è rappresentata dai lavabo ad appoggio (squadrati o tondi, poco cambia) che sono dotati di uno scarico che può essere a scelta orizzontale, oppure verticale: il secondo è quello classico che ben si adatta anche al più classico dei bagni; mentre la prima è una vera e propria innovazione che permette di evitare il problema dell’accumulo e del ristagno di acqua che causa – spesso e volentieri – formazioni di calcare.

Similmente, gli scarichi orizzontali di Geberit sono quelli che tengono maggiormente conto del design escludendo il foro del troppo pieno (sostituito da una valvola nascosta) e combinandosi perfettamente al sifone in dotazione; peraltro senza sacrificare l’igiene perché il tappo può essere facilmente smontato, pulito e rimontato grazie all’innovativo inserto a pettine che – se abbinato allo smalto speciale KeraTec – garantisce la massima pulizia possibile per il lavabo.

Mobili ed accessori dell’ecosistema Mix&Match di Geberit: tutte le soluzioni disponibili

A complemento dell’area lavabo, Geberit ha studiato – all’interno del concept Mix&Match – anche la modularità tra le tre differenti serie da mobili da bagno: uno, privo di maniglie ed animato da un meccanismo push-pull a pressione; il secondo ripropone la classiche – ma eleganti – maniglie in acciaio e l’ultimo ha un singolo cassettone corredato da un secondo interno a scomparsa. Tutti e tre i modelli sono disponibili in ben 5 colori diversi (dal bianco lucido a quello opaco, passando per il color lava, il rovere e il noce), mentre il solo modello con cassettone è disponibile anche in vetro bianco o lava.

Immancabili – infine – da un lato gli accessori che nell’ecosistema Geberit vanno dai classici portasciugamani, fino alle lavagne, ai contenitori porta oggetti e ai sistemi di illuminazione per i cassetti; e dall’altro lato gli specchi: questi ultimi sono disponibili sia rotondi che ovali o rettangolari, senza dimenticare quelli con contenitore ad incasso della linea ONE dotati di luci led integrate che si adattano automaticamente all’illuminazione circostante per regolare colore e intensità della luce.