Gegia al Grande Fratello Vip 7?/ Per Signorini, l’attrice tira fuori armi proibite…

Gegia concorrente del Grande Fratello Vip 7?

Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 e, tra i concorrenti, potrebbe esserci anche Gegia, l’attrice che non nasconde il desiderio di entrare nella casa di Cinecittà per mettersi nuovamente in gioco. Gegia che ha lavorato con i più grandi, da Alberto Sordi a Steno, ha attraversato un periodo difficile quando, nel 2019, ha perso improvvisamente la madre. “Nel 2019, la mia adorata mamma, se ne è andata dalla sera alla mattina a causa di un ictus” – ha raccontato a Nuovo. “Ed io ho provato un senso di impotenza terribile. Mi sentivo svuota e sperduta. Poi c’è stata la pandemia di covid, il confinamento ed io non avevo più voglia di far ridere la gente”, ha aggiunto.

A darle la spinta di tornare al suo lavoro sono stati Pio e Amedeo che l’hanno voluto nel film “Belli ciao”. “Mi sono stati vicini, venivano a parlarmi ogni volta che ero triste. Mi coinvolgevano. Mi hanno persino dato il loro numero di telefono dicendo che dovevo chiamarli quando mi sentivo sola”, ha aggiunto.

Gegia pronta al ritorno in tv

Oggi, Gegia è pronta a rimettersi in gioco e il Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere la sua grande occasione. Sulle pagine del settimanale Nuovo, l’attrice tira fuori le sue armi segrete dimostrando di sapere sedurre e di poter conquistare il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella casa le cui porte potrebbero aprirsi anche per lei, dunque, Gegia potrebbe anche trovare tempo da dedicare all’amore che “è più forte di tutto e ho sempre pensato che si viva per innamorarsi. Ho avuto solo amanti romani e qualcuno sparso per l’Italia, ma non ho mai fatto l’amore con un pugliese”, ha concluso.

