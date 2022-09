Gegia Antonaci, fidanzato turco esiste?/ Gf Vip, Biagio D’Anelli “le foto”: chi è?

Il fidanzato turco di Gegia Antonaci esiste? La concorrente del Grande Fratello Vip, da quando si trova all’interno della casa, ne ha parlato in più occasioni, senza però mai rivelare nei dettagli la sua identità. L’attrice comica e il misterioso Mehmet, questo il suo nome, si sarebbero conosciuti all’aeroporto di Istanbul e tra loro sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che l’uomo avrebbe perso il volo pur di starle vicino. Lei, da parte sua, avrebbe imparato alcune parole della sua lingua pur di intraprendere una relazione.

In molti, dopo questo racconto, hanno temuto che l’uomo potesse essere un nuovo Mark Caltagirone, dato che la concorrente talvolta ha esitato a rispondere ad alcune domande dei coinquilini, ad esempio quella sul lavoro del fidanzato. Giovanni Ciacci, in particolare, ha incalzato, soprattutto dopo avere saputo che i due si sentono soprattutto su Facebook e che non riescono quasi mai a vedersi. A risolvere la questione, però, ci ha pensato un volto noto del reality show.

Gegia Antonaci, fidanzato turco esiste? La risposta di Biagio D’Anelli

A svelare che il fidanzato turco di Gegia Antonaci esiste davvero è stato Biagio D’Anelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato dell’identità di Mehmet nel corso di una puntata della sua rubrica Chicche di Gossip, che cura su YouTube. Nel video ha voluto rassicurare i telespettatori in merito al fatto che non si tratta di un nuovo Mark Caltagirone. “È vivo e vegeto”, ha detto. In merito a chi è l’uomo non è stato rivelato molto, ma sono state mostrate delle foto in cui appare proprio con l’attrice comica. Negli scatti, i due appaiono abbracciati con lei sorridente. Lui ha i capelli scuri, mossi e lunghi, così come la folta barba.

Non sembrerebbe dunque che ci siano dubbi. Nella casa più spiata d’Italia, però, difficilmente i concorrenti come Giovanni Ciacci molleranno il colpo finché la questione non verrà chiarita del tutto. È possibile dunque che il tema venga trattato nel corso delle prossime puntate del reality show.













