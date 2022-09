Gegia chi è? Concorrente Grande Fratello Vip/ Dalla morte della mamma alla perdita…

Gegia, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2022

Francesca Carmela Antonaci, in arte Gegia, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Pugliese, classe 1959, con una grande carriera alle spalle che l’ha portata a lavorare con i più grani, è pronta a portare nella casa più famosa d’Italia tutta la sua simpatia, ironia, ma anche sensualità. Nonostante il carattere allegro, tuttavia, Gegia porta dentro di sè due grandi dolori. Il primo è quello per la perdita del figlio che aspettava. Durante gli anni del matrimonio con Maurizio Motta, poi finito, Gegia scoprì di aspettare un bambino. Una gravidanza che, purtroppo, non riuscì a portare a termine.

“Quando vedo le mie amiche soffrire per i loro figli penso che sotto sotto mi sono salvata. Ai tempi del mio matrimonio con Maurizio rimasi incinta ma persi il bambino dopo sole due settimane. Fu un colpo al cuore ma ora è il momento di guardare avanti”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi.

Il dolore di Gegia per la morte della mamma

Il secondo, grande dolore, Gegia l’ha vissuto nel 2019 quando ha perso improvvisamente la mamma a causa di un ictus. “Nel 2019, la mia adorata mamma, se ne è andata dalla sera alla mattina a causa di un ictus” – ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. “Ed io ho provato un senso di impotenza terribile. Mi sentivo svuota e sperduta. Poi c’è stata la pandemia di covid, il confinamento ed io non avevo più voglia di far ridere la gente”, ha aggiunto.

A distanza di tre anni dalla perdita della mamma, Gegia è pronta a tuffarsi nell’avventura del Grande Fratello Vip 2022 non solo per ritrovare il contatto con il pubblico, ma anche per vivere momenti divertenti e di leggerezza.

