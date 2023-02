Gegia choc: “Bellavia toccava il c*lo a Ginevra”/ “Donnalisi? Non vedo futuro”

Gegia critica Marco Bellavia: “Ecco cosa faceva nella casa”

Gegia è stata radiata dall’albo degli psicologi a causa del caso Marco Bellavia. La comica aveva fatto dichiarazioni poco lusinghiere nei confronti del conduttore, che non sono state tollerate dall’opinione pubblica. Su questo punto, l’ex gieffina è tornata in occasione di un’intervista su Pipol Gossip.

Gegia ha spiegato che le dichiarazioni rivolte a Marco Bellavia, non erano esternate in veste “ufficiale”, da psicologa, ma consigli dati a un amico. Poi la comica ha raccontato rivelazioni inedite sul conduttore: “Tirava i capelli a Cristina, toccava il c*lo a Ginevra Lamborghini, rompeva le pa*le a tutti. ” Insomma, sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 non abbia cambiato del tutto la sua opinione verso il conduttore di Bim bum bam.

Quando era all’interno della Casa del GF Vip, Gegia ha avuto diverse discussioni con Antonella Fiordelisi. La comica non ha mai mostrato particolare simpatia per la schermidora e le cose non sembrano variate. Ai microfoni di The Pipol Gossip, l’ex gieffina rivela cosa pensa della coppia definita “Donnalisi”.

“La Fiordelisi non mi è stata simpatica dal primo giorno, in questo momento mi pare che piange un po’ troppo; però non so se questo al pubblico piace o non piace.” esordisce Gegia e continua: “Con Donnamaria io penso che davvero si piacciono, però caratterialmente non c’entrano proprio niente, sono due persone completamente diverse. Non vedo un futuro nella coppia. ” L’ex gieffina, dunque, boccia entrambi i concorrenti definendo il volto di Forum “troppo fumantino e irascibile“, mentre la schermidora “troppo ansiogena“.

