Gegia con Mehmet all’Isola dei Famosi? “Ce l’hanno proposto…”/ “Radiata? E’ orrendo…”

Gegia, dal “caso” Marco Bellavia alla radiazione dall’albo: “Come aver commesso chissà quale reato…”

Terminata in maniera piuttosto traumatica l’esperienza al Grande Fratello Vip, Gegia rompe il silenzio in un’intervista rilasciata per Nuovo Tv tornando sul tema e su nuove possibilità televisive, senza dimenticare il suo amato Mehmet. “Le accuse e gli insulti che mi sono piovuti addosso mi hanno fatto soffrire. Radiata dall’Albo dei psicologi? La parola radiazione è orrenda, sembra che io abbia commesso chissà quale reato, per fortuna accanto a me ho un uomo straordinario, Mehmet. L’ho abbracciato e ho voltato pagina“. L’attrice racconta dunque come solo grazie all’amore sia riuscita a superare lo sconforto per essere stata radiata dall’Albo.

Proprio sul discorso radiazione dall’Albo, non è mancata la frecciatina di Gegia nei confronti di Veronica Satti; autrice dell’esposto che ha poi portato al provvedimento nei confronti dell’attrice. “Non la conosco nemmeno, Mi spiace abbia detto cose così brutte nei miei confronti, facendomi passare per cattiva. Credo si stia facendo un po’ di pubblicità sulle mie spalle: vorrei dirle di pensare a trovarsi un amore o a farsi un bel viaggio”.

A dispetto delle critiche per il suo percorso al Grande Fratello Vip, Gegia racconta a Nuovo Tv di come grazie all’amore per Mehmet sia riuscita a trovare la forza per andare avanti. “La storia va alla grande, ma non diciamolo troppo forte! Lui è un uomo riservato ma l’ho convinto a cantare con me il brano “Un’estate d’amore”; passiamo il tempo a fare l’amore“. Dalla passione tra i due scaturiscono dunque piccoli impegni professionali e possibili propositi per il futuro televisivo.

Secondo alcune indiscrezioni, Gegia e il suo compagno di origini turche Mehmet potrebbe essere protagonisti della prossima edizione de L’Isola dei famosi. “Ce lo hanno proposto, ma non ci hanno ancora chiamati. Mehmet sarebbe perfetto, nudo toglie il fiato”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non nasconde dunque la curiosità di vivere un’esperienza simile, cogliendo l’occasione per elogiare nuovamente la figura dell’uomo per il quale dice di aver perso la testa, il turco Mehmet.











