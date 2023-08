Gelato, aumenta la produzione UE/ Eurostat: “Germania in testa, Italia al terzo posto”

La produzione di gelato nell’Unione Europea è aumentata del 5% nel 2022, segnando un nuovo record. È quanto svelano i dati raccolti e pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE, il quale ha parlato del raggiungimento della soglia di 3,2 miliardi di litri di gelato prodotti.

In testa alla produzione di gelato si conferma la Germania, principale produttore dell’Unione Europea nel 2022 con i suoi 620 milioni di litri di gelato. Al secondo posto troviamo la Francia con 591 milioni di litri, mentre il terzo gradino del podio spetta all’Italia con i suoi 571 milioni di litri. La Spagna infine si è classificata quarta con 321 milioni di litri di gelato. Stesso podio ma al contrario per quanto riguarda il prezzi: i dati Eurostat mostrano che la Germania ha prodotto il gelato più economico – in media a 1,5 euro al litro – mentre la Francia ha applicato un prezzo medio di 1,9 euro al litro e l’Italia 2,3 euro al litro. Il gelato più costoso è stato prodotto in Austria, con un prezzo medio di ben 7 euro al litro, seguito da Danimarca con 4,4 euro al litro e poi la Finlandia che ha fatto pagare in media 2,8 euro al litro. Piuttosto positivi anche i dati sulle esportazioni di questo prodotto che tanto fa gola nelle torride giornate estive.

I dati sul gelato nell’Unione Europea: Francia maggiore esportatore di prodotto

Eurostat ha raccolto i dati relativi all’esportazione di gelato per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione Europea. Nel 2022 sono stati esportati complessivamente 250 milioni di chili di gelato in Paesi terzi, per un valore totale di 930 milioni di euro. D’altra parte, le importazioni di gelato da paesi terzi sono state pari a 61 milioni di chilogrammi, per un valore corrispondente di 203 milioni di euro. Nel 2022 la quantità di gelati importati da paesi extra UE è diminuita del 14% rispetto al 2021, mentre va meglio per le esportazioni che sono diminuite appena del 2%, stando a quanto ha dichiarato Eurostat.

La Francia da sola ha rappresentato circa un quinto (precisamente il 21%) delle esportazioni totali dell’Unione Europea all’estero nel 2022, con una quota di 53 milioni di chili di gelato. Questo dato rende la Francia il più grande esportatore di gelato di tutti i Paesi europei, confermandosi in testa davanti a Paesi Bassi (42 milioni di chili di gelato, 17% del totale delle esportazioni extra-UE), Italia (31 milioni di chili, 13%), Germania (28 milioni di chili, 11%) e Belgio (23 milioni di chili, 9%).

