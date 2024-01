Gemelle georgiane si ritrovano dopo anni grazie a TikTok/ Erano state separate alla nascita e vendute

Ha fatto il giro del mondo il caso di due gemelle che sono state separate alla nascita ma che si sono ritrovate grazie all’uso dei social, in particolare di TikTok. Stiamo parlando di Amy Khvitia e Ano Sartania, due giovani di nazionalità georgiana, nell’ex Unione Sovietica, che dopo essere venute al mondo vennero sottratte alla madre, dicendole che le due figlie fossero morte. In seguito furono vendute a due famiglie separate e diversi anni dopo, grazie ad un talent show e ad un video pubblico sul social cinese, hanno potuto ricongiungersi.

La storia è raccontata da SkyTg24 che ha citato gli inglesi della BBC e il tutto ha avuto inizio quando Amy, all’età di 12 anni, vide su Georgia’s Got Talent una ragazzina che ballava che di fatto era identica a lei “Tutti chiamarono mia mamma chiedendo: ‘Perché Amy balla sotto un altro nome?'”, ha spiegato Amy. Nel 2021, poi, la stessa Amy ha pubblicato su TikTok un video mentre faceva un piercing al sopracciglio in quel di Tbilisi, filmato che attraverso la segnalazione di un ragazzo viene visto da Ano, la sorella gemella. “Ha pensato che fosse bello, perché mi assomigliava”, ha spiegato quest’ultima, che ha quindi iniziato a fare ricerche online per cercare di capire chi fosse quella giovane che le assomigliava parecchio.

GEMELLE GEORGIANE SI RITROVANO DOPO ANNI GRAZIE A TIKTOK: LA MADRE VIVE IN GERMANIA

Dopo una serie di indagini online e attraverso vari gruppi Facebook e WhatsApp, Ano Sartania è riuscita a trovare Amy Khvitia e al primo vis-a-vis fra le due, Amy si è subito accorta che Ano fosse la giovane che aveva visto anni prima mentre ballava in televisione. In seguito le due hanno scoperto di essere nate presso lo stesso ospedale, quello di Kirtshki, e che avevano la stessa malattia genetica, una forma di displasia.

“Era come guardarsi allo specchio”, ha raccontato Amy ricordando il primo incontro. Le due hanno continuato ad indagare sul loro passato, scoprendo che entrambe erano state adottate nel 2022. Hanno quindi iniziato a cercare la loro madre biologica, riuscendo a ritrovarla: la donna si era trasferita in Germania e ha raccontato loro che si era ammalata dopo il parto, finendo in coma. Quando si era risvegliata il personale sanitario le aveva detto che le sue due gemelle erano morte. Fortunatamente era tutto falso.

