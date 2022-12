Gemelli Diversi, il successo negli anni 2000 e il dissing con Fabri Fibra/ E Mary…

Gemelli Diversi, il successo sul finire degli anni ’90

I Gemelli Diversi rappresentano un duo musicale estremamente popolare e artisticamente significativo della scena musicale pop rap italiana. Formato da Thema e Strano, il duo nasce nel 1998 nella capitale meneghina e sin dagli esordi riscuote un grande successo con la pubblicazione dell’album omonimo, Gemelli Diversi, che supera le 130.000 copie vendute e si aggiudica così il disco di platino: una canzone a cui corre immediatamente la nostra mente pensando a questi artisti è Un attimo ancora.

Sempre nel 1998, il gruppo amplifica ulteriormente il suo successo aprendo i concerti della band Articolo 31 nell’ambito del tour Nessuno. Oggi li vedremo sul palco nel corso del concerto di Capodanno 2023 che si terrà in piazza a Genova e che sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5.

Thema e Strano hanno dedicato la loro musica anche all’impegno sociale. Infatti, agli inizi degli anni Duemila hanno realizzato una collaborazione con l’associazione onlus Telefono Azzurro. La canzone Mary contenuta nell’album Fuego ha voluto portare un messaggio di solidarietà e conforto per le giovani vittime di abusi. Attraverso questa campagna, i Gemelli Diversi e Telefono Azzurro hanno voluto parlare apertamente del problema della difficoltà per le vittime di denunciare tali abusi e, una volta denunciato, della necessità di essere supportate da un’adeguata rete di professionisti (psicologi, medici, insegnanti).

I Gemelli Diversi non sono rimasti immuni al gossip. In particolare è salito alla cronaca un dissing con Fabri Fibra, partito da un brano di quest’ultimo, “Idee stupide”. Nella canzone, il rapper dice “mi sta sul ca**o Grido/ i Gemelli il cugino / duecento nomi a caso di gente / che non sa persino che io rimo”. La risposta non si è fatta attendere: in un video-parodia di “Applausi per Fibra”, intitolata “Standing ovation”, i Gemelli Diversi hanno accusato Fibra di fare uso di droghe e invitandolo a “ripigliarsi”.

