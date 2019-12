Gemma e Juan Luis/ Uomini e Donne: Segnalazione di Armando: chat segrete, lei piange

Tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sembrava andare tutto bene, ed invece… la dama e il cavaliere over oggi pomeriggio saranno protagonisti di una segnalazione davvero importante. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “Innanzitutto una bella segnalazione su Juan Luis, che a detta di Armando, si sta scrivendo con altre signore fuori dal programma e che ha le chat che lo provano e le manderà direttamente alla redazione. Gemma rimane sconvolta da ciò, non sa se crederci o meno, e nel dubbio scoppia a piangere”. Come finirà? Armando porterà realmente le prove in studio? La povera Gemma concluderà la sua storia senza nemmeno avere ricevuto un bacio passionale? Eppure il buon Juan, quando era arrivato pareva avere tutti i buoni propositi per mettere in piedi una relazione come si deve. “Sono contento di aver conosciuto Gemma e in generale un calore familiare, forse quello che mi mancava. Mi è piaciuto tutto il contesto di Uomini e Donne, caratterizzato da una grande umanità. Spero di poter dare qualcosa e mi aspetto di trovare amore, tranquillità e serenità. La vita senza amore è una vita in bianco e nero. Sono un uomo che nella vita ha sofferto tanto. Sono una persona sensibile e profonda che si mette a disposizione degli altri e che è sempre alla ricerca della verità. Odio le bugie e l’ipocrisia”, ha raccontato tra il cavaliere tra le pagine del Magazine dedicato al dating show.

Uomini e Donne Trono Over, la segnalazione di Armando Incarnato: Juan Luis sta prendendo in giro Gemma Galgani?

Durante la scorsa puntata, Gemma e Juan Luis avevano un po’ discusso. L’appuntamento del trono over andato in onda lo scorso martedì 3 dicembre, aveva aggiunto un nuovo capitolo alla conoscenza che vede impegnati Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Nel salotto di Maria De Filippi, i protagonisti senior hanno avuto modo di raccontare i bei momenti trascorsi durante la loro ultima uscita insieme anche se, fin da subito, la dama ha avvertito distacco da parte del cavaliere. “Ma se balliamo in maniera passionale come mai non ti viene spontaneo darmi un bacio vero? – ha domandato la dama torinese – Non puoi pianificare certe cose e ieri sera c’erano tutte le premesse perché ci fosse un gesto più importante”. Veloce la risposta di Juan Luis, che ha spiazzato Gemma: “Per me si tratta di una cosa importante, è il preludio per poi stare insieme addirittura fisicamente. Quindi devo esserne sicuro al 100%”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA