Uomini e Donne/ Veronica Ursida abbandona? “Un teatrino allucinante (Trono Over)

Veronica Ursida abbandona il trono over di Uomini e Donne? La bellissima dama che frequenta Armando Incarnato da diverse settimane e con il quale c’è stato solo un bacio, nell’ultima puntata della trasmissione di canale 5, si è ritrovata al centro di una discussione con Simone Virdis il quale l’ha accusata di non essere realmente interessata ad Armando e di voler conoscere solo lui. Dichiarazioni che Veronica ha prontamente smentito infuriandosi con Simone. Al termine della puntata, la Burchielli si è sfogata sui social. “Una si prepara tutta elegante e carina, quando poi ti ritrovi in un teatrino allucinante e ti fanno perdere tutta la voglia del mondo”, scrive su Instagram.La dama, dunque, delusa dalla situazione, deciderà di abbandonare il programma senza amore?

UOMINI E DONNE OVER: GEMMA GALGANI TRISTE? JUAN LUIS SORRIDE SUI SOCIAL

La conoscenza con Juan Luis Ciano, cominciata con ottimi presupposti, sta riservando anche delle amare sorprese a Gemma Galgani che, a causa delle continue discussioni con Tina Cipollari, si sente anche incompresa dal cavaliere. Quest’ultimo ha più volte sottolineato di non gradire il suo atteggiamento e, soprattutto, di non capire la sua gelosia nei confronti della bionda opinionista. Nel corso dell’ultima puntata, Juan Luis ha chiaramente fatto capire di essere infastidito dal modo di fare di Gemma che, sui social, appare triste. La dama, infatti, ha prima consolato una parte di testo della nuova canzone di Emma Marrone, Alibi, e poi ha condiviso il messaggio di una fan che dice: “a te che non ti arrendi mai perchè sai che la vita di deve un sogno”. Nonostante il momento di difficoltà con Juan, dunque, Gemma non ha alcuna intenzione di arrendersi”.

